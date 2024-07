Zauważył, że termin 14 dni na wniesienie apelacji został ustalony, kiedy w procesach karnych dominowały sprawy kryminalne, mniej skomplikowane, kilku- czy kilkunastotomowe. Obecnie zaś przeważają sprawy karne gospodarcze, które liczą nierzadko po kilkadziesiąt czy kilkaset tomów.

Jego zdaniem 30 dni na wniesienie środka odwoławczego będzie terminem wystarczającym w zdecydowanej większości tych spraw. - Skoro sąd sporządzą uzasadnienie dłużej, to tym bardziej strona powinna mieć więcej czasu na wniesienia apelacji. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia obywateli i wpłynie pozytywnie na realizację prawa do obrony – twierdzi Zaborowski.