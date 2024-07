Jest wniosek o areszt dla Marcina Romanowskiego

Dodał, że według prokuratorów istnieją "przesłanki do zastosowania środka zapobiegawczego", wynikające z obaw o "próbę destabilizacji postępowania przygotowawczego". Dlatego zawnioskowano o trzy miesiące aresztu dla Romanowskiego.

Prokurator krajowy został zapytany o doniesienia Sebastiana Kalety z Suwerennej Polski, iż funkcjonariusze ABW mieli kazać Marcinowi Romanowskiego rozebrać się do naga, poniżali go i zastraszali, co zdaniem Kalety przypomina "białoruskie standardy".

- Nic mi o tym nie wiadomo, żeby taka okoliczność miała miejsce. Zawsze przy zatrzymaniu dokonywanie jest przeszukanie danej osoby, z punktu widzenia bezpieczeństwa. Zdarzają się tego rodzaju przeszukania [z koniecznością rozebrania się do naga — przyp. red.], gdy taka czynność jest konieczna, ale nie w tym przypadku. Nic mi o tym nie wiadomo — przekonywał Dariusz Korneluk.

Korneluk odniósł się także do informacji podanej przez pełnomocnika Marcina Romanowskiego, że jego klient ma drugi immunitet chroniący jego nietykalność osobistą.

- Mieliśmy świadomość przed zatrzymaniem, że pan poseł Romanowski korzysta z immunitetu parlamentarnego Rady Europy. Wywołaliśmy w tym przedmiocie dwie opinie prawne, dwóch niezależnych ośrodków naukowych z zakresu prawa międzynarodowego. Z opinii jednoznacznie wynika, że pan poseł nie jest objęty immunitetem w zakresie w jakim doszło do przedstawienia zarzutów — powiedział prokurator krajowy.