O zatrzymaniu posła Romanowskiego poinformował też Zbigniew Konwiński, szef klubu KO. „Rozliczymy każdego, kto prawo złamał” - podkreślił.



Marcin Romanowski miał zostać zatrzymany w swoim domu w Warszawie.



Mateusz Morawiecki, były premier, komentując zatrzymanie Romanowskiego stwierdził, że jego aresztowanie jest „próbą zastraszenia opozycji” oraz „działaniem stricte politycznym”.



Prokuratura Krajowa otrzymała uchwały ws. Marcina Romanowskiego od Kancelarii Sejmu

Wcześniej Biuro Obsługi Medialnej przekazało na platformie „X”, że uchwały w sprawie uchylenia immunitetu posłowi — a dokładnie 11 uchwał dotyczących odpowiedzialności karnej (za poszczególne czyny zawarte we wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej) i 1 uchwała o wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie – zostały dostarczone przez służby doręczeniowe Kancelarii Sejmu do Prokuratury Krajowej 15 lipca 2024 r. ok. godz. 10:00.