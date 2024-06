Sprawa oskórowanej studentki z Krakowa: miał być wyrok, będzie powtórka procesu

Proces odwoławczy w „sprawie Skóry” od kwietnia bieżącego roku toczy się przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie. Miał już zmierzać do końca, ale podczas czwartkowej rozprawie SA poinformował, że postępowanie musi rozpocząć się ponownie — tym razem z „odtajnieniem” zeznań dwóch świadków incognito. Powołując się na stanowisko Sądu Najwyższego, SA podkreślił, że utajnienie w całości lub w części treści zeznań anonimowego świadka byłoby naruszeniem prawa oskarżonego do obrony, a tym samym uchybiałoby wymogom rzetelnego procesu.

Sprawa „Skóry”. Konflikt o świadków incognito

Poważne zastrzeżenia, co do zakresu anonimizacji tych zeznań miał obrońca skazanego, mec. Łukasz Chojniak. Jak wyjaśnił dziennikarzom, doprowadziło to do sytuacji, w której nie miał żadnej realnej szansy, by w pełni się z nimi zapoznać. Według niego w protokołach znalazły się bowiem treści utajnione nawet w 50-70 procentach. Krytycznie odniósł się do stanowiska sądu pierwszej instancji, który nie dostrzegł w tak daleko idącej anonimizacji niczego niewłaściwego. I poinformował, że obrona do bezpośredniego przesłuchania tych świadków nigdy nie została dopuszczona.

— Cieszę się, że dzisiaj takie postanowienie (o odtajnieniu zeznań – red.) zapadło, ale jest to radość z dużą dozą goryczy, bo gdybyśmy postępowanie przed sądem okręgowym przeprowadzili jak należy, to – jestem przekonany – dzisiaj mój klient nie musiałby oczekiwać na wyrok w ramach aresztu śledczego — ocenił adwokat.

Gdzie jest „zgubiony” świadek? Sprawa „Skóry”

Pojawił się też wątek kolejnego ważnego świadka incognito, który również miał zostać przesłuchany, a którego miejsce pobytu – jak relacjonował obrońca – pozostaje nieustalone. Mec. Chojniak wyjaśnił, że SO odmówił mu informacji, czy ostatecznie nawiązany został z nim jakikolwiek kontakt, a odmowa ta motywowana była możliwą dekonspiracją tej osoby.