Śledztwo ws. byłej kurator Barbary Nowak i jej męża

Prokuratura badała sprawę pod kątem art. 231 par. 1 Kodeksu karnego, mówiącego o nadużyciu władzy przez funkcjonariusza publicznego. Z tego artykułu karane są osoby, które przekroczyły swoje uprawnienia albo nie dopełniły obowiązków i zadziałały tym samym na szkodę interesu publicznego lub prywatnego.

Jak dowiedział się Onet, ostatniego dnia lutego śledczy zakończyli analizę i postanowili w tej sprawie wszcząć dochodzenie. Prowadzone jest z dwóch artykułów Kodeksu karnego. Jeden mówi o przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego. Za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 284 par. 1 kk). Drugi (art. 244 kk) mówi z kolei o "niedostosowaniu się do orzeczonych środków karnych". Za to grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Prokuratura nie chce ujawnić, o co dokładnie chodzi.