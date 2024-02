Sprawca „wirtualnego gwałtu” nie jest bezkarny. Potwierdza to najnowszy wyrok

Unaocznił to nieprawomocny wyrok 13 lat więzienia za – jak pisały media – „wirtualny gwałt”. Wyrok zapadł w lutym w Sądzie Okręgowym w Tarnowie. 28-latkowi postawiono 15 zarzutów, zaś w toku postępowania ujawniono osiem pokrzywdzonych dziewczynek i nastolatek. Najmłodsze miały 10, a najstarsze 17 lat, kiedy to mężczyzna nawiązywał z nimi internetowy kontakt, następnie zmuszał do wysyłania zdjęć i filmów, by potem szantażować i wymuszać kolejne zachowania. W końcu jedna z nich zgłosiła sprawę na policję. U trzech biegli zdiagnozowali później PTSD, czyli zespół stresu pourazowego.

Życie w sieci, sankcje w świecie realnym

Sprawca miał działać przez sześć lat, w różnych miejscach w kraju.

– W toku postępowania tłumaczył, że myślał, iż dziewczynki były starsze, jednak analiza zabezpieczonych w sprawie materiałów wyraźnie wykazała, że były to dzieci – relacjonuje sędzia Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel, rzecznik prasowy ds. karnych SO w Tarnowie. I przypomina, że ustawowa granica, której przekroczenie umożliwia legalne rozpoczęcie współżycia w Polsce, to 15 lat.

W związku z opinią biegłych o skłonnościach pedofilskich oskarżonego ma on odbywać karę w systemie terapeutycznym; orzeczono środek zabezpieczający w postaci terapii i środki karne, czyli zakazy i nawiązki na rzecz pokrzywdzonych.

Mężczyzna usłyszał m.in. zarzut z art. 197 § 2 kodeksu karnego, kojarzonego powszechnie z przestępstwem zgwałcenia. W istocie mówi on o wymuszeniu – przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem – poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności.