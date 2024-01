Eksperci proponują, żeby w ramach zwiększania jawności w tym zakresie utworzyć rejestr osób ułaskawionych, do którego dostęp miałby każdy obywatel. Nie chodzi jednak o to, by stygmatyzować skazanych.

- Wyjściowo mogłyby znaleźć się w nim ich nazwiska, charakter łaski, a także powody, dla których osoby zostały ułaskawione, ale oczywiście nie w każdym przypadku. Jeśli ujawnienie danych personalnych mogłoby naruszyć dobra wrażliwe ułaskawionego, to nie musiałyby zostać one tam umieszczone – ocenia adw. Magdalena Jędrocha z Kancelarii adwokackiej Lexay. - Nie chodzi o to, żeby w każdym przypadku zamieszczone informacje pozwoliły na identyfikację konkretnej osoby i powiązanie jej z konkretną sprawą, ale o to, żeby jawne były samo zastosowanie prawa łaski oraz jego zakres – dodaje. - Obecnie niestety jedyne informacje o personaliach poznajemy dzięki nieoficjalnym ustaleniom dziennikarzy – zauważa.

Kontrola prezydenckich sympatii politycznych

O krok dalej poszedłby adw. Zbigniew Roman z Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka. Jego zdaniem należałoby podjąć działania, które przynajmniej w jakimś stopniu „ograniczyłyby możliwość podejmowania przez tego i każdego kolejnego prezydenta decyzji, u podłoża których leżą jego polityczne sympatie czy rodowód”.

- Prezydent powinien mieć też narzędzia, za pomocą których przekona społeczeństwo, że jego ruchy są właściwe, oparte na zasadach współżycia społecznego. Niestety na całym świecie zdarza się, że prezydenci, korzystając ze swoich rozległych prerogatyw, ułaskawiają partyjnych kompanów czy zaprzyjaźnionych biznesmenów – mówi.

Mecenas uważa, że utworzenie rejestru jest zatem rozwiązaniem właściwym, ale poza nim powinno powstać również gremium, które w przypadku ułaskawiania osób wywodzących się z tego samego co prezydent środowiska, opiniowałoby jego decyzje w tym zakresie. - Utworzenie takiego organu musiałoby oczywiście zostać wpisane do konstytucji – zastrzega.