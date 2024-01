Rodzice chłopca mieli też nie reagować na sygnały wysyłane od nauczycieli chłopca, którzy informowali o tym, że uczeń przy pomocy swojego telefonu komórkowego szukał gdzie może kupić amunicję. W samym dniu masakry, Crumbleyowie zostali wezwani do szkoły, aby zabrać syna do domu ze względu na jego zachowanie — para sprzeciwiła się, by ich syn wrócił do domu, nie przeszukali także jego plecaka.

Chłopiec wrócił na zajęcia, a następnie rozpoczął atak.

„Tej tragedii można było zapobiec, gdyby rodzice strzelca nie odegrali głównej roli w zdobyciu broni dla strzelca lub gdyby jego rodzice podjęli podstawowe kroki w celu bezpiecznego przechowywania broni” – powiedział Nick Suplina, starszy wiceprezes ds. prawnych i zasady organizacji non-profit Everytown for Gun Safety przeciwdziałającej przemocy z użyciem broni. - Powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności, dodał Suplina.

Prawnicy podkreślają, że procesy rodziców są pierwszymi tego rodzaju w USA i mogą wyznaczyć nowe standardy prawne. Obrońcy rodziców wskazują jednak, że bliscy nie mieli pojęcia o planach swojego dziecka, dlatego nie powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

Liczna część amerykańskich prawników, według których postawienie zarzutów rodzicom jest właściwe wskazuje, że zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, około 75% wszystkich strzelców szkolnych zdobyło broń w domu.

- Wniosek z tej sprawy jest taki, że każdy rodzic będący posiadaczem broni ma do odegrania pewną rolę, a mianowicie zapewnienie bezpiecznego przechowywania broni palnej, powiedział Josh Horwitz, współdyrektor Johns Hopkins Center for Gun Violence Solutions.