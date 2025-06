Protesty wyborcze w Sądzie Najwyższym. Ruszyły pierwsze jawne posiedzenia

O podobnych przypadkach media donosiły od wielu dni. W związku z tymi doniesieniami, niektórzy politycy domagają się ponownego przeliczenia głosów w skali całego kraju. Prokurator generalny Adam Bodnar, który jest uczestnikiem postępowań przed SN w sprawach wyborczych wniósł natomiast o weryfikację kart wyborczych w niemal 1,5 tys. komisji.

Sąd Najwyższy zasypany protestami. Adam Bodnar chce ponownego przeliczenia głosów

Rozpatrywanie protestów wyborczych w Sądzie Najwyższym trwa. Do 16 czerwca wyborcy mieli czas na składanie protestów wyborczych, których do SN wpłynęło łącznie około 55 tys. Do środy rozpoznanych zostało 408 protestów z czego 260 pozostawiono bez dalszego biegu, 140 połączono do ponownego rozpoznania, a trzy zostały uznane z zasadne, ale bez wpływu na wynik wyborów.

W piątek Sąd Najwyższy ma rozpoznać na posiedzeniach jawnych trzy protesty wyborcze. Pierwszym z nich Izba Kontroli Nadzwyczajnej zajmie się o godz. 9. Dwie godziny później sąd rozpozna protest złożony przez wyborcę, który nie został dopuszczony do głosowania w II turze wybrów z uwagi na brak odpowiedniego zaświadczenia. Sytuacja ta wynikała z tego, że podczas I tury komisja wyborcza pobrała od tego wyborcy zaświadczenie do głosowania w II turze, co ostatecznie uniemożliwiło mu oddanie głosu 1 czerwca.

Trzeci protest dotyczy naruszeń, do których miało dojść w komisji obwodowej w Zabrzu. Tam także zarządzono ponowne przeliczenie głosów, po którym okazało się, że jeden głos oddany na Trzaskowskiego został błędnie przypisany Nawrockiemu.