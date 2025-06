Mniej więcej w połowie ubiegłej dekady rozmaite marki zaczęły jednak dostrzegać potencjał marketingowy tkwiący w tego typu działalności. Pojawili się pierwsi sponsorzy, którzy wsparli streamerów w zamian za promowanie swoich produktów. Za pieniędzmi szła profesjonalizacja, a wielu twórców zaczęło traktować to zajęcie jako pełnoprawny zawód.

Transmisja z wręczenia tegorocznych Złotych Antosi (22 lutego 2025 r.) zgromadziła 200 tys. widzów. Z lewej influencer Dominik Stokłosa, pomysłodawca tego przedsięwzięcia

Z czasem powstały agencje menedżerskie i sieci partnerskie, które reprezentowały ich w kontaktach z klientami. Najpopularniejsi streamerzy z nastolatków „z ulicy” stawali się internetowymi celebrytami, którzy coraz uważniej musieli dbać o swój wizerunek. Zakładali firmy, inwestowali w profesjonalny sprzęt, zatrudniali stylistów i organizowali własne eventy. Gra była warta świeczki, bo rosnąca rozpoznawalność Twitcha sprawiała, że coraz więcej użytkowników wydawało pieniądze na wspieranie swoich ulubionych twórców. Zarówno przez kupowanie polecanych przez nich produktów, jak i bezpośrednie wpłaty.

W pewnym momencie streamerzy zaczęli poszerzać działalność poza gry komputerowe. Choć nadal stanowią one główny rodzaj ich aktywności, to najpopularniejszą kategorią transmisji na Twitchu jest dziś „Just Chatting” – czyli luźne rozmowy streamerów z widzami na dowolne tematy. Odbiorcy tego typu treści są po prostu ciekawi, co ich idol ma do powiedzenia. Z chęcią słuchają o tym, co ostatnio robił, co myśli o danej sprawie czy po prostu jak się czuje. Tego typu rozmowy są zresztą sekretem popularności najlepszych streamerów, dla których transmisje z gier od dawna stanowiły jedynie tło do wspólnego spędzania czasu z widzami.

Sami streamerzy w zasadzie od początku współpracowali – zapraszali się nawzajem na gościnne występy, tworzyli wspólne programy i nawiązywali relacje, nie tylko biznesowe. Tworzą dziś własny świat, w którym mają swoje kliki, sympatie i antypatie. Pojawiają się między nimi zarówno romanse, jak i tzw. dramy – czyli konflikty, niektóre kończące się nawet walką w oktagonie MMA.

Obecnie świat streamerów wręcz żywi się rozmaitymi sensacjami. Po każdym większym skandalu internet zalewa fala wideo typu „commentary”, które polegają na tym, że jeden twórca komentuje to, co powiedział drugi na temat trzeciego. W pewnym sensie można uznać to za odtworzenie, w nowej formie, branży plotkarskiej, którą dla starszego pokolenia symbolizują magazyny brukowe w rodzaju „Życia na Gorąco”.