Kamiński i Wąsik jeszcze poczekają na wolność. Myrcha powiedział dlaczego

Adam Bodnar poinformował w piątek, że otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy dokumenty związane z ułaskawieniem i wniosek o zawieszenie wykonywania kary oraz zwolnienie skazanych polityków PiS z aresztu na czas postępowania ułaskawieniowego. Teraz, zgodnie z art. 567 § 2 Kodeksu postępowania karnego Prokurator Generalny powinien przedstawić Prezydentowi RP akta sprawy lub wszcząć z urzędu postępowanie o ułaskawienie w każdym wypadku, kiedy Prezydent tak zadecyduje.

- Oczywiście w związku z takim wnioskiem prokurator generalny ma za zadanie wszcząć postępowanie, czyli wykonać to, co do niego należy, jeśli chodzi o artykuł 567, par. 2 Kpk — i takie postępowanie zostało przeze mnie wszczęte — oraz ma także za zadanie zażądać akt postępowania — i te działania także podejmuję - mówił Bodnar na konferencji prasowej.

Zapytany ile czasu prokurator generalny Adam Bodnar będzie potrzebował na dalsze decyzje w tej sprawie, Myrcha odpowiedział:

- Nie chcę wyręczać pana prokuratora i za niego odpowiadać, natomiast na pewno to nie będą godziny i raczej to nie jest kwestia najbliższych kilku dni.