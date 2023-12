Sprawa Kamińskiego i Wąsika: "Prezydenckie ułaskawienie pozostaje w mocy"

Bezwarunkowa łaska

To dodatkowo skomplikowało sytuację prawną. Przede wszystkim pojawiły się wątpliwości, czy wcześniejsze ułaskawienie jest skuteczne wobec skazanych (teraz już prawomocnie).



- Wyrok jest prawomocny, a z uchwały Sądu Najwyższego możemy wyczytać, że akt łaski pana prezydenta nie wiąże w tym wypadku. Bo nie może on mieć ani charakteru warunkowego, ani blankietowego, nie może być swego rodzaju „licencją na popełnianie przestępstw”. - mówi adwokat Wojciech Wiza, pełnomocnik jednego z oskarżycieli posiłkowych w sprawie. Podobnie sprawę ocenia adwokat Radosław Baszuk, karnista:

- Polski system prawa nie zna ułaskawienia innego niż wobec osoby skazane. Nie może być dokonane warunkowo czyli „na wypadek skazania”. Ponadto mamy tu do czynienia z innym wyrokiem, niż ten od którego dotyczyło ułaskawienie. Nie było go w obrocie prawnym, ani wcześniej – bo był nie prawomocny, ani później – bo został zmieniony — tłumaczy.

Komentatorzy są też zgodni, że prezydent może skorzystać z prawa łaski ponownie, już w odniesieniu do prawomocnego wyroku. To pozwoliłoby uniknąć skazanym jego skutków w tym m.in. utraty biernego prawa wyborczego i co za tym idzie — mandatów poselskich. Stanowi tak nie tylko art. 249 § 1 Kodeksu wyborczego, ale też art. 99 ust. 3 Konstytucji RP w myśl którego: „Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego".

- Nie budzi zatem wątpliwości, że z chwilą zapadnięcia prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie doszło do wygaśnięcia mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika — napisał w mediach społecznościowych dr Maciej Pach, konstytucjonalista.



Krótkie terminy

Radosław Baszuk wskazuje, ze choć następuje to z mocy prawa, to kodeks wyborczy przewiduje w tym wypadku konkretną procedurę.

- Marszałek Sejmu wydaje postanowienie w tej sprawie, ale ono nie będzie ani prawomocne, ani wykonalne. Według kodeksu wyborczego bowiem od tego postanowienia przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego. - wyjaśnia.

Terminy są w tym wypadku dość krótkie, bo odpowiednio 3 dni na złożenie odwołania, i 7 na jego rozpatrzenie przez SN.