Dzięki działaniom aktywistów udało się ustalić, że zatrzymań dokonali żołnierze z 10. Brygady Kawalerii Pancernej.

Sprawa zatrzymania toczyła się w sądzie w Siemiatyczach. Na świadka została powołana m.in. dziennikarka OKO.press Magdalena Chrzczonowicz. Sąd uznał, że zatrzymanie aktywistów było legalne, ale zostało przeprowadzone nieprawidłowo.

Po tym orzeczeniu aktywiści wystąpili z wnioskiem o zadośćuczynienie.

Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił, że żołnierze nie byli przeszkoleni z praw i obowiązków osób zatrzymywanych, co potwierdził przedstawiciel wojska, pełnomocnik tej jednostki, oraz prokurator. Nie wiedzieli, jak mają wykonywać zadania, do których ich skierowano. Jednak zdaniem sądu, to ich nie usprawiedliwia, a wręcz obciąża ich i ich mocodawców, którzy ich wysłali do tych zadań. Sąd uznał, że 10 tys. zł to kwota, która stanowi wymierną rekompensatę za negatywne następstwa i okoliczności zatrzymania, m.in. artykułowane pod adresem aktywistów groźby i wulgaryzmy.

"Sąd uznał, że można wnosić, że zachowanie żołnierzy miało na celu zastraszenie aktywistów. Sąd zwrócił uwagę na to, że aktywiści nieśli w miejscu zatrzymania pomoc humanitarną. Żołnierze wiedzieli o tym, bo byli o tym informowani, nawet byli proszeni o pomoc. Ta prośba spotkała się z brakiem reakcji ze strony żołnierzy. Zacytuję tutaj sąd: »Aktywistom należy się szacunek, a nie represje«" - powiedział OKO.press pełnomocnik aktywistów mec. Jonasz Żak.

Jak twierdzi serwis, orzeczenie ma precedensowy charakter. Niesie też nadzieję wolontariuszom, którzy od ponad dwóch lat niosą pomoc osobom przekraczającym zieloną granicę, a za to spotykają ich szykany ze strony służb, np. Straży Granicznej.