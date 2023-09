Zmiany wprowadza ubiegłoroczna nowelizacja Kodeksu wykroczeń, która miała wejść w życie w marcu, ale przedłużono jej vacatio legis do 1 października 2023 r.

Reklama

Zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami, kradzież cudzej rzeczy ruchomej o wartości nieprzekraczającej 500 zł jest wykroczeniem, za które grozi kara aresztu (od 5 do 30 dni), ograniczenia wolności albo grzywna w wysokości od 20 do 5000 złotych. Sprawca wykroczenia jest traktowany, jako osoba niekarana, ponieważ wykroczenia nie są rejestrowane w Krajowym Rejestrze Karnym. Kradzież rzeczy wartej powyżej 500 zł traktowana jest jako przestępstwo zagrożone karą do 5 lat więzienia.



1 października wejdą w życie zmiany, według których wykroczeniem będzie kradzież przedmiotu o wartości do 800 zł. Do tej kwoty podniesiony zostanie też próg w przepisach o kradzieży leśnej (art. 120 par. 1 kw), paserstwie (art. 122 kw), a także zniszczeniu cudzej rzeczy (art. 124 kw).

Podniesieniu progu sprzeciwiały się Senat i organizacje branżowe, m.in. Polska Izba Handlu. Sprzedawcy obawiają się, że zmiana zachęci złodziei do procederu.