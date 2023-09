Do kontrowersyjnego zdarzenia doszło 10 sierpnia 2019 roku w jednym z poznańskich klubów podczas wyborów Mr Gay Poland. Drag queen (mężczyzna udający kobietę) o pseudonimie Mariolkaa Rebell symulował poderżnięcie gardła lalce z naklejonym w miejscu twarzy wizerunkiem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Miała to być reakcja na homilię wygłoszoną przez abp. Jędraszewskiego w rocznicę powstania warszawskiego. Hierarcha przestrzegał w niej przed ideologią LGBT. – Czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa – mówił.

Prokuratura wszczęła z urzędu śledztwo, wpłynęło do niej także zawiadomienie od jednego z mieszkańców kamienicy, w której mieści się poznański klub. Jego zdaniem mogło dojść do popełnienia przestępstwa nawoływania do popełnienia zbrodni zarówno przez osobę, która wystąpiła na scenie, jak i właściciela klubu.

W czerwcu 2022 roku Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu uniewinnił oskarżonego Marka M. Apelację wniosła prokuratura, ale SO w Poznaniu podtrzymał wyrok uniewinniający.

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, w czwartek Sąd Najwyższy uwzględnił częściowo kasację warszawskiej prokuratury okręgowej w tej sprawie, uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu i przekazał sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania.