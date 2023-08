Prokurator ujawnił dane pokrzywdzonej w sprawie Mariki

Podczas tej samej konferencji obecny był prokurator Tomasz Szafrański z Prokuratury Krajowej, który odniósł się do wyroku, jego uzasadnienia ale także kontrowersyjnej kwalifikacji karnej tego zdarzenia. Prokurator Szafrański również nie zgadza się ze stanowiskiem sądu, zarówno pod względem okoliczności faktycznych, ale także wymierzonej kary - Sąd miał obowiązek prawidłowo opisać czyn i prawidłowo dopasować do jego ciężaru karę do potrzeb wychowawczych. W sposób zaskakujący nie zrobił tego, przekazał.

Jednak co ważniejsze, podczas swojej wypowiedzi prokurator odczytując uzasadnienie wyroku, ujawnił dane pokrzywdzonej kobiety, imię i nazwisko. Wątpliwa jest ocena by wymagał tego interes samej sprawy (w której zapadł już wyrok) lub nawet całego wymiaru sprawiedliwości.

W Kodeksie karnym można znaleźć przestępstwo polegające właśnie na publicznym rozpowszechnianiu wiadomości z postępowania przygotowawczego zanim zostały one ujawnione w postępowaniu sądowym bądź też rozpowszechnianiu publicznym wiadomości z rozprawy, która była prowadzona w trybie niejawnym.

Na te przepisy skierowano szczególną wagę po samobójczej śmierci 16-letniego chłopca, który swoją decyzję podjął po ujawnieniu jego danych jako ofiary pedofila. W tamtym czasie wszystkie media oraz politycy nagłaśniali jak karygodne było upublicznienie jego danych i jak tragiczne w skutkach. Tymczasem prokuratur w swoim publicznym wystąpieniu ujawnia dane pokrzywdzonej, które nie mają żadnego wpływu na dalszą przyszłość tej sprawy i sprawców. Jednocześnie nie wiedząc jakie skutki może nieść to zachowanie dla pokrzywdzonej w przyszłości, w dobie wszechobecnego hejtu, nierzadko przeradzającego się w agresję.