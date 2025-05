Dobra wiadomość dla osób, które oblały egzamin na prawo jazdy i nie zgadzają się z egzaminatorem. Okazuje się, że jeśli mają mocne argumenty, mogą skutecznie podważyć negatywny wynik praktycznej części testu na kierowcę. A potwierdza to środowe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

Czy można podważyć oblany plac manewrowy na prawo jazdy kat. B?

Kością niezgody w sprawie był wynik egzaminu państwowego na prawo jazdy jednej z najpopularniejszej kategorii B. A chodziło o kursanta, który 7 lipca 2020 r. poległ na placu manewrowym. Egzaminator przerwał jego egzamin, uznając, że dwukrotnie nieprawidłowo wykonał zadanie nr 2, tj. „ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu”. Głównym zarzutem było zaś to, że nie upewnił się przez tylną szybę o możliwości jazdy i podczas jazdy do tyłu również utracił płynność przejazdu.

Egzaminowany nie zgodził się z takim werdyktem i oficjalnie wystąpił o unieważnienie egzaminu. Podkreślił, że nagranie z przebiegu egzaminu przeczy ocenie egzaminatora, który zarzucił mu, że przed rozpoczęciem manewru nie upewnił się co do możliwości jego rozpoczęcia.

Interwencja okazała się skuteczna, bo marszałek województwa unieważnił egzamin. Jako podstawę prawną powołał art. 72 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami, a także przepisy wykonawcze. Marszałek przypomniał, że kryteria poprawności wykonania spornego zadania zostały określone w tabeli 2 załącznika nr 10 do rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa z 24 lutego 2016 r. dotyczącego egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. I zauważył, że przepis nie precyzuje, w jaki dokładnie sposób powinno wyglądać upewnienie się o możliwości jazdy. W ocenie urzędników nie ma w nim opisu, że należy obrócić głowę w lewą, a następnie w prawą stronę o 90 stopni czy spojrzeć przez ramię w tylną szybę pojazdu. W konsekwencji wymagania egzaminatora zostały uznane za nadinterpretację i nie dopatrzono się błędu w wykonaniu kwestionowanego zadania „upewnienia się o możliwości jazdy”.