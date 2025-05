Komisja Europejska pozwała Polskę do TSUE. Jest szybka reakcja rządu Donalda Tuska

We wtorek rada Ministrów przyjęła uchwałę, która tymczasowo powierzono funkcję Koordynatora do spraw usług cyfrowych Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. To odpowiedź na wymóg wynikający z unijnego Aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act), zgodnie z którym każde państwo członkowskie musi wyznaczyć organ odpowiedzialny za koordynację współpracy z instytucjami unijnymi.

"Rolą Koordynatora będzie zapewnienie skutecznej wymiany informacji z Komisją Europejską, Europejską Radą ds. Usług Cyfrowych oraz odpowiednikami z innych państw. Polska dołącza tym samym do grona państw, które aktywnie współpracują w ramach wspólnej polityki cyfrowej UE" - napisano w komunikacie na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Jak zaznaczono, rozwiązanie to ma charakter tymczasowy, ponieważ docelowo funkcję Koordynatora określi projekt ustawy, nad którym trwają obecnie prace legislacyjne.

Przypomnijmy, iż w ubiegłym tygodniu Komisja Europejska pozwała Polskę i cztery inne państwa do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niewdrożeniem Aktu o usługach cyfrowych. KE zarzuciła, iż rząd w Warszawie nie wyznaczył koordynatora ds. usług cyfrowych i nie nadał mu uprawnień do wykonywania zadań wynikających z rozporządzenia (termin minął w lutym 2024 roku).