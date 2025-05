Dwa stanowiska sprawie kasacyjnej

W orzecznictwie były dwa stanowiska, pierwsze, że skoro skarga kasacyjna jako nadzwyczajny środek zaskarżenia inicjuje nowe postępowanie w znaczeniu procesowym, powinno się do niej stosować wymagania właściwe dla pierwszego pisma w sprawie, co potwierdzać ma m.in. fakt, że akta sprawy wywołanej skargą kasacyjną rozpoczynają się od odpisu orzeczenia sądu drugiej instancji, w którym nie widnieją adresy stron, więc skarżącego obciąża ryzyko niepodania adresów uczestników, a nie SN. Pogląd przeciwny, zdecydowanie rzadszy, wskazuje z kolei, że wymóg podania kasacji wszystkich danych właściwych dla pierwszego pisma procesowego byłby zbędnym formalizmem. Dane te są w aktach sprawy już przed sądem drugiej instancji, za pośrednictwem którego skarga jest wnoszona, i to sędzia w tym sądzie dokonuje jako pierwszy weryfikacji wymagań formalnych skargi. Nie ma więc ryzyka, że na skutek niepodania w skardze miejsca zamieszkania stron stałoby się niemożliwe dokonanie doręczeń.

Konieczne wymagania dla sprawy kasacyjnej

I to drugie stanowiska przyjęła siódemka SN, podejmując uchwałę, że skarga kasacyjna nie musi spełniać wymagań przewidzianych w art 126 § 2 k.p.c dla pierwszego pisma w sprawie.

Agnieszka Jurkowska-Chocyk, sędzia sprawozdawca, wskazała, że wymóg podania adresów stron i PESEL stawiany jest pierwszemu pismu. Skład orzekający przychyla się zaś do stanowiska, że mimo odrębności sprawa wywołana skargą kasacyjną nie jest nową sprawą, ale jej trzecim etapem, cały czas jest to ta sama sprawa, która prowadzi do rozstrzygnięcia co do żądanego roszczenia. Nawet kiedy SN przekazuje sądowi sprawę do ponownego rozpoznania, jest on związany jego wytycznymi.

Sygnatura akt: III CZP 39/23