„Aplikacje mobilne, zwłaszcza te tak szeroko stosowane jak Roblox, mogą być celem złośliwego oprogramowania, phishingu i eksploatacji poprzez niezałatane luki. Jeśli urządzenie zostanie naruszone, atakujący mogą uzyskać dostęp do poufnych informacji, przejąć sesje lub manipulować aplikacjami. Zachęcamy rodziców do upewnienia się, że urządzenie ich dziecka ma wdrożoną ochronę w celu wykrywania zagrożeń w czasie rzeczywistym i zapobiegania atakom wykorzystującym luki mobile-first”.

Eksperci uczulają rodziców także na interaktywne funkcje w Robloksie, ponieważ czasami mogą one prowadzić do oszustw lub niewłaściwego zachowania. „Funkcja czatu to świetny sposób dla graczy na łączenie się, dzielenie się strategiami i współpracę, ale wiąże się z nią również ryzyko. Dzieci mogą być narażone na obraźliwy język lub kuszone do udostępniania danych osobowych” - mówi Boris Cipot, starszy inżynier ds. bezpieczeństwa w Black Duck. Podkreśla, że ważne jest jednak nie tylko odpowiednie skonfigurowanie kontroli rodzicielskiej i regularne ich sprawdzanie, ale także rozmowy z dziećmi o powszechnych formach oszustw internetowych wymierzonych w użytkowników Roblox. - „Mogą to być fałszywe generatory Robux lub linki phishingowe zamaskowane jako nagrody w grze” - mówi.

Zdaniem specjalistów, rodzice powinni korzystać ze wszystkich dostępnych ustawień bezpieczeństwa w aplikacji.