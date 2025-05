Miesiąc do miesiąca, czyli względem marca, w kwietniu inflacja wyniosła 0,4 proc. To relatywnie wysoki wynik. Przyczyniły się do niego m.in. ceny usług (wzrost aż o 1,1 proc. m./m.), w tym usług transportowych o blisko 10 proc., a turystyki zagranicznej o 5,5 proc. Silnie podrożało też jednak m.in. mięso (drób o około 2,5 proc., wieprzowina czy wołowina o około 3,5 proc.) oraz jaja (prawie 4 proc.).

Inflacja od lipca w paśmie celu

Ekonomiści prognozują, że w maju i czerwca inflacja roczna powinna pozostać w okolicach lekko ponad 4 proc. Wyraźny spadek zobaczymy od lipca, gdy z rocznego wskaźnika zniknie efekt częściowego odmrożenia cen nośników energii z lipca 2024 r. Inflacja powinna wówczas spaść do około 3-3,5 proc., i już raczej w dalszej części roku (oraz później) z pasma odchyleń wokół celu NBP nie wyjść. Wiele będzie tu zależeć m.in. od cen energii dla gospodarstw domowych od października, acz można się spodziewać, że nowe taryfy będą zbliżone do obecnej zamrożonej ceny.

To przede wszystkim niższe od wcześniejszych prognoz odczyty inflacji na początku roku (4,9 proc. średnio w pierwszym kwartale vs. 5,4 proc. spodziewane przez NBP w ostatniej projekcji inflacyjnej) stały majowym dostosowaniem przez RPP stóp procentowych o 50 punktów bazowych w dół. Co więcej, NBP zdążył już też zrewidować w dół o 0,7-0,9 punktu procentowego marcowe prognozy dla inflacji w kolejnych kwartałach 2025 r., w tym z 5,2 proc. do 4,3 proc. w drugim kwartale i z 4,1 proc. do 3,4 proc. w trzecim). Jeśli dane i perspektywy inflacji nie zaskoczą negatywnie, a jednocześnie RPP nie zobaczy też innych wyraźnych czynników proinflacyjnych (np. wyraźnego odbicia dynamiki płac, podwyżek cen energii czy zaskakująco silnego wzrostu gospodarczego), to kolejne obniżki stóp w lipcu lub po wakacjach są bardzo możliwe. Jednocześnie mało prawdopodobna jest obniżka w czerwcu. Taki scenariusz rysują nie tylko ekonomiści rynkowi, ale przede wszystkim członkowie RPP.