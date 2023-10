Za to wykroczenie po zmroku pieszy i kierowca dostanie mandat

1 października 2023 r. Policja po raz kolejny rozpoczęła akcję informacyjno-edukacyjną „Świeć Przykładem”. Będzie ona trwała do końca roku. Jej celem jest przypominanie i uświadamianie pieszym, w tym seniorom o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych oraz bezpiecznym poruszaniu się po drodze.

Niekorzystne warunki atmosferyczne i krótszy dzień sprawiają, że piesi na drodze są słabo widoczni dla kierujących. Dlatego też noszenie odblasków powinno stać się dla nich nawykiem. W określonych sytuacjach jest też obowiązkiem. - Zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu - przypomina Policja. Pieszy może zostać ukarany mandatem w wysokości 100 zł za poruszanie się po zmroku bez elementów odblaskowych.

- Pamiętajmy, że niewielki element odblaskowy może uratować nam życie, ponieważ dzięki niemu jesteśmy widoczni dla kierującego z odległości, która daje kierowcy czas na zmniejszenie prędkości i bezpieczne wyminięcie pieszego - podkreślają policjanci.



Przypominają również, że jeśli pieszy porusza się poboczem lub jezdnią powinien chodzić lewą stroną drogi (przodem do nadjeżdżających pojazdów).

Jak się okazuje, w pewnych sytuacjach za brak elementu odblaskowego może zostać ukarany również kierowca. Portal autokult.pl zwraca uwagę, że o ile kierujący pojazdem nie ma nakazu posiadania kamizelki odblaskowej w aucie tak jak trójkąta ostrzegawczego czy gaśnicy, o tyle jeśli dojdzie do awarii tego pojazdu, to poza nim taki obowiązek już jest. Kierujący po wyjściu z auta staje się pieszym, więc jeśli do awarii dojdzie po zmroku, to musi poruszać się z odblaskiem (w tej sytuacji mandat za brak elementu odblaskowego również wynosi 100 zł).