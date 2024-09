Szykuje się kolejna zmiana w prawie, która nie spodoba się myśliwym

Urządzenia myśliwskie. Bez zmiany prawa pozostaną wątpliwości interpretacyjne

W ocenie MKiŚ obecna konstrukcja prawna budzi też wątpliwości interpretacyjne organów i sądów. Zgadzają się z tym eksperci.

- Pominięcie ambon w treści prawa budowlanego, pomimo wątpliwości, jakie się w stosunku do nich pojawiają, jest błędem – uważa adwokat Rafał Dybka z Kancelarii Adwokackiej Nieruchomości & Proces Budowlany. Jak tłumaczy, zgodnie z orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego ambony nie są kwalifikowane jako obiekty budowlane (wyroki z 30 października 2015 r., II OSK 487/14 oraz z 17 czerwca 2016 r. II OSK 2522/14), jednak niewykluczone, że interpretacja sądów ulegnie zmianie. To, że w orzecznictwie ambony myśliwskie zostaną uznane za obiekty budowlane jest w ocenie eksperta o tyle możliwe, że konstrukcyjnie można porównać je do altan ogrodowych (a te są ujęte w prawie budowlanym).

Rafał Dybka przypomina, że jedną ze zmian, do której doszło wskutek orzecznictwa sądowo-administracyjnego jest przyjęcie w prawie budowlanym, że paczkomat, bankomat czy automat sprzedający o wysokości do 3 m włącznie jest budowlą, choć wcześniej powszechnie uznawano, że nie jest to obiekt budowlany. Na zamontowanie takiej budowli nie jest wymagane ani zgłoszenie, ani pozwolenie na budowę.