Zawieszenie Przemysława Babiarza. Nie skomentuje Igrzysk w Paryżu?

Jak informowała Rzeczpospolita, redaktor Przemysław Babiarz został zawieszony w wykonywaniu obowiązków podczas Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu z powodu słów, które padły z jego ust podczas ceremonii inauguracyjnej w piątek 26 lipca 2024 roku.

— Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety — brzmiały słowa, odebrane przez część osób jako oburzające i nie na miejscu.

Dotyczyły one wykonywanego podczas uroczystości utworu Johna Lennona „Imagine”. Na słowa komentatora i wywołaną przez nie burzę w prasie i mediach społecznościowych zareagowała w sobotę Telewizja Polska.

— Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie — przeczytać mogliśmy w komunikacie TVP. — Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich.

Decyzja TVP spotkała się z szerokim odzewem w przestrzeni publicznej. Internauci, politycy i dziennikarze zarówno pochwalali, jak i ganili władze Telewizji za taki ruch.