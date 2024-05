Podróż z pupilem będzie droższa. Jest projekt nowego rozporządzenia

Jak możemy przeczytać na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii, paszport dla zwierząt jest dokumentem identyfikacyjnym wystawianym na potrzeby przemieszczania zwierząt domowych należących do gatunków psy, koty, fretki, pomiędzy państwami członkowskimi UE. Wystawia go upoważniony lekarz weterynarii.

W obecnie obwiązujących przepisach określono opłatę za wydanie takiego dokumentu na kwotę 100 zł, z której 70 zł stanowi wynagrodzenie lekarza weterynarii, a 30 zł jest przeznaczone na pokrycie kosztów ponoszonych przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną (KILW) związanych z drukiem paszportu i jego przekazywaniem okręgowym izbom lekarsko-weterynaryjnym, prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportu oraz pobierania próbek w celu określenia poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie oraz przekazywania druków paszportów lekarzom weterynarii przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne.

Paszport dla zwierząt domowych: ile wzrośnie opłata za wydanie

KILW wystąpiła o nowelizację obowiązującego od dnia 24 października 2015 r. rozporządzenia, a dokładniej o podwyższenie opłaty za wydanie paszportu. Argumentuje to wzrostem kosztów ponoszonych na prowadzenie rejestru, druku paszportów, ich przekazywanie oraz wydawanie.



Resort rolnictwa podzielił te argumenty, wskazując, że skumulowana inflacja w okresie do listopada 2015 roku do lutego 2024 r. wyniosła 49,22 proc. W związku z tym wysokość opłaty za wydanie paszportu dla zwierzęcia domowego towarzyszącego podróżnym ogółem zostanie zwiększona ze 100 zł do 150 zł. Wynagrodzenie lekarza weterynarii wzrośnie z 70 zł do 105 zł, a kwota na pokrycie kosztów ponoszonych przez KILW wzrośnie z 30 zł do 45 zł.

Co ważne, opłata ta nie obejmuje kosztów towarzyszących wydaniu paszportu, tj. oznakowania zwierzęcia poprzez implantację transpondera oraz szczepienia przeciwko wściekliźnie. Koszty tych zabiegów, zgodnie z informacją przekazaną przez KILW wynoszą od 120 zł do 250 zł.