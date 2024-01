W kryminale czy na wolności Kamiński i Wąsik nie mają mandatów poselskich

Zdaniem prof. Zolla nie ma tu znaczenia inna, także obecna sytuacja Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego.

- W Sądzie Najwyższym to postępowanie zupełnie dotyczy czegoś zupełnie innego. Dotyczy tylko kwestii potwierdzenia mandatu przez Marszałka Sejmu, ale to nie ma nic wspólnego z tym, czy oni mają mandat czy nie — mówi były przewodniczący PKW.

Teraz sprawa polega na tym, czy marszałek Szymon Hołownia może uruchomić procedury zaproszenia kolejnego posła do pracy w Sejmie, czy nie. Obydwaj skazani byli szefowie CBA stracili mandat 21 grudnia, wtedy kiedy zapadł prawomocny wyrok w ich sprawie.

Sytuację posłów PiS podsumował w poście dr hab. Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Mandat Kamińskiego/Wąsika wygasł wraz z wyrokiem. Marszałek Sejmu tylko stwierdza wygaśnięcie mandatu, mogą to zaskarżyć do SN, ale to procedury niezależne od kwestii karnych. Zgodnie z kkw: ”Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd poleca zatrzymać i doprowadzić do aresztu śledczego".

Po wygaśnięciu mandatów miejsce posła Mariusza Kamińskiego w Sejmie może zająć Monika Pawłowska, a Macieja Wąsika - Wioletta Kulpa.