Wniosek został sformułowany przez grupę posłów reprezentowanych przez Krzysztofa Szczuckiego (PiS). Dotyczył on przepisów umożliwiających likwidację i rozwiązanie spółek kapitałowych stanowiących jednostki publicznej radiofonii i telewizji. Politycy wnioskowali, by zabezpieczenie obowiązywało do czasu rozpoznania konstytucyjności tych przepisów przez Trybunał.

