14 min. 43 sek.

Na rynku krajowym wciąż brakuje mieszkań | OEES 2025

Głównym problemem polityki mieszkaniowej w Polsce jest niedobór mieszkań – ocenia prof. Marek Bryx z Katedry Rynku Nieruchomości i Miasta Innowacyjnego SGH. Dodaje, że choć sporo się zmieniło, w ciągu 30 lat wybudowano bowiem ponad dwa miliony nowych mieszkań, sytuacja daleka jest od idealnej. – Mieszkań wciąż jest za mało, poza tym za dużo jest lokali starych, zniszczonych, które nie spełniają żadnych wymogów związanych choćby z oszczędnością energii – mówi.

