KRS pracuje bez przerwy. Nowi posłowie nie zagłosują nad wotum zaufania dla rządu

O sprawie poinformował senator Krzysztof Kwiatkowski, członek KRS przy pomocy swoich mediów społecznościowych. Jak przekazał za odrzuceniem wniosku była m.in. Anna Dalkowska, sędzia pełniąca stanowisko w Ministerstwie Sprawiedliwości. Sędzia miała powiedzieć, że posłowie-członkowie KRS mogą wystąpić do Marszałka Sejmu o przesunięcie głosowania.

Przeniesienie głosowania nad wotum zaufania nie jest jednak możliwe, ponieważ wyznaczony termin jest ostatnim możliwym.

To właśnie na tym posiedzeniu Sejmu premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić swoje expose, a następnie zwrócić się o wotum zaufania wobec uformowanego przez niego rządu. W przypadku "odmowy" ze strony posłów, wybrany zostanie nowy premier. Senator Kwiatkowski ocenił, że takie zachowanie Rady to "To próba uniemożliwienia posłom głosowania w najważniejszej sprawie".

Polityk przekazał również, że KRS wyłączyła również jawność posiedzenia, wniosek o tajność został złożony przez Kamila Zaradkiewicza, który przed paroma dniami został wybrany na nowego szefa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.