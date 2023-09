Sąd Najwyższy o uprawnieniach mężów zaufania

SN w składzie sędziowie Paweł Księżak, Oktawian Nawrot i Tomasz Przesławski badali skargi Stowarzyszenia Obserwatorium Wyborcze i Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Kwiatkowskiego - Pakt Senacki.

Reklama

Dotyczyły one uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 30 sierpnia 2023 r. wyjaśniającej uprawnienia mężów zaufania i obserwatorów społecznych. Skarżący zakwestionowali informację (wykładnię) PKW, że osoby pełniące funkcję męża zaufania albo obserwatora społecznego przy okręgowej komisji wyborczej uprawnione są do obserwowania wyłącznie wykonywanych przez tę komisję czynności związanych z przyjmowaniem protokołów głosowania, ustaleniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz sporządzeniem protokołów. Przepisy Kodeksu wyborczego nie przewidują uprawnienia dla mężów zaufania i obserwatorów społecznych do obserwacji innych czynności okręgowej komisji wyborczej, niż wskazane wyżej, które wynikają z art. 103b Kodeksu wyborczego.

Odnosząc się do wskazanych w skargach zarzutów SN przypomniał, że dokonana w 2018 r. nowelizacja Kodeksu wyborczego wprowadziła istotną zmianę, przyznając mężowi zaufania jak też odpowiednio obserwatorowi społecznemu, prawo do obecności podczas wszystkich czynności komisji, do której został wyznaczony, za czym przemawia językowa wykładnia przepisu Kodeksu wyborczego, w którym posłużono się zwrotem „w szczególności” i wymienienie po nim konkretnych czynności komisji, wbrew stanowisku PKW nie powoduje, że zasada ogólna w postaci prawa do obecności podczas wszystkich czynności komisji, doznaje jakiegokolwiek ograniczenia.