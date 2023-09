Organizacja wyborów

Wybory zarządza Prezydent RP, a organizację zapewnia Państwowa Komisja Wyborcza, która również sprawuje nadzór na szczeblu kraju (patrz Państwowa Komisja Wyborcza). Prezydent w obwieszczeniu określa terminy wykonania czynności przewidzianej w Kodeksie. Okręgowe i rejonowe komisje powołuje Państwowa Komisja Wyborcza. W okręgach organizację zapewnia Państwowa Komisja Wyborcza przy udziale komisarza wyborczego oraz urzędnik wyborczy, Nadzór sprawuje również Państwowa Komisja Wyborcza. W obwodach organizacją zajmuje się wójt, a nadzór sprawuje obwodowa komisja wyborcza i komisarz wyborczy, pomoc zapewnia urzędnik wyborczy. Swoją istotną rolę ma także Krajowe Biuro Wyborcze. Krajowe Biuro Wyborcze zapewnia obsługę Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych, Korpusu Urzędników Wyborczych oraz innych organów wyborczych. Do zadań Krajowego Biura Wyborczego należy m.in. zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów i referendów. Za wybór i zapewnienie lokalu wyborczego odpowiada wójt (patrz lokal wyborczy). Wzór kart do głosowania ustala Państwowa Komisja Wyborcza. Dystrybucję kart do głosowania zapewniają komisarze wyborczy, a do obwodu dla komisji wyborczej dostarcza je urzędnik wyborczy (patrz urzędnik wyborczy). W dniu wyborów za wsparcie Komisji Wyborczej w sprawach technicznych, organizacyjnych odpowiada wójt, starosta lub marszałek województwa.

Okręgi wyborcze

Okręgi wyborcze – określone w załącznikach do Kodeksu wyborczego okręgi w celu przeprowadzenia wyborów odpowiednio do Sejmu i do Senatu RP. W okręgu wyborczym do Sejmu wybiera się co najmniej 7 posłów. Ustalenie liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz podziału województw na okręgi wyborcze dokonuje się według jednolitej normy przedstawicielstwa, obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców kraju oraz przez ogólną liczbę posłów wybieranych w okręgach wyborczych. Podział na okręgi wyborcze do Sejmu ich numery i granice oraz liczbę posłów wybieranych w każdym okręgu, a także siedziby okręgowych komisji wyborczych określa załącznik nr 1 do Kodeksu wyborczego, zasadniczo niezmieniony od 2011 r. Informacje o okręgu wyborczym podaje się do wiadomości wyborcom danego okręgu wyborczego w formie obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej najpóźniej w 52 dniu przed dniem wyborów. Państwowa Komisja Wyborcza przedkłada Sejmowi wnioski w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych i liczby posłów w nich wybieranych, jeżeli konieczność taka wynika ze zmian w podziale terytorialnym państwa lub ze zmiany liczby mieszkańców w okręgu wyborczym lub w kraju. Ustalenie liczby mieszkańców następuje na podstawie danych według stanu na koniec trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok, w którym upływa kadencja Sejmu. Wniosek o dokonanie zmian wynikających ze zmian demograficznych Państwowa Komisja Wyborcza przedłożyła w 2022 r., jednakże proponowane zmiany nie zostały przez Sejm dokonane.

W celu przeprowadzenia wyborów do Senatu tworzy się jednomandatowe okręgi wyborcze. Okręg wyborczy obejmuje część obszaru województwa. Granice okręgu wyborczego nie mogą naruszać granic okręgów wyborczych utworzonych dla wyborów do Sejmu, przez co, mimo zadeklarowania jednolitej normy przedstawicielstwa, między liczbą wyborców w poszczególnych okręgach występują, znaczne w pewnych przypadkach, różnice.

Obwody wyborcze

Obwód wyborczy – stały lub odrębny obwód głosowania utworzony na obszarze gminy. W celu przeprowadzenia wyborów tworzy się też obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą, jeżeli na terenie obwodu przebywa co najmniej 15 wyborców. W celu przeprowadzenia wyborów, tworzy się obwody głosowania dla wyborców na polskich statkach morskich, które znajdują się w podróży w dzień wyborów, jeżeli przebywa na nich co najmniej 15 wyborców. Komisarz wyborczy tworzy też odrębny obwód głosowania w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców, a także po uzyskaniu zgody rektora uczelni tworzy obwody głosowania w domu studenckim lub zespołach domów studenckich prowadzonych przez uczelnie, jeżeli co najmniej 50 osób uprawnionych do udziału w wyborach poinformuje na piśmie rektora o zamiarze przebywaniu w domu studenckim w dniu głosowania. Komisarz wyborczy, tworząc obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Na postanowienie komisarza wyborczego, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania ich do publicznej wiadomości. Zmian w podziale na stałe obwody głosowania dokonuje się najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów. Wójt podaje, w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów informację przekazaną przez komisarza wyborczego o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania.