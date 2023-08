Mąż zaufania może zarobić na przyglądaniu się wyborom

Ale dieta wypłacona będzie wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania. W tym celu przewodniczący obwodowej komisji wyborczej będzie ewidencjonował czas przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wyda zaświadczenie tym mężom zaufania, którzy spełnili warunki do wypłaty diety.

Dieta jest wypłacana na wniosek, który mąż zaufania musi złożyć we właściwym urzędzie gminy wraz z zaświadczeniem lub jego uwierzytelnioną kopią. We wniosku trzeba podać imię i nazwisko, adres zameldowania oraz adres do korespondencji, numer konta bankowego, na które przelana ma być dieta, albo wskazanie, że wnioskuje się o wypłatę diety w gotówce, numer PESEL, oznaczenie obwodowej komisji wyborczej, przy której wnioskodawca wykonywał obowiązki męża zaufania oraz oznaczenie właściwego urzędu skarbowego. Pieniądze powinny być wypłacone w ciagu 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.