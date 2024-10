Adwokaci Palikota: prokuratura złamała święte prawo

– Jest coś dla prawnika świętego. To jest tajemnica adwokacka. To jest ta pewność człowieka, że jeżeli przychodzi do adwokata, ma 100 proc. gwarancji, że to, co się dzieje między nim a adwokatem, nie zostanie ujawnione – mówił w sobotę mec. Dubois, zarzucając prokuraturze „drastyczne naruszenie praw człowieka”. Nie wykluczył złożenia wniosku do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Na odpowiedź NRA nie trzeba było długo czekać. Prezes Przemysław Rosati skierował do Adama Bodnara pismo z prośbą o pilne wyjaśnienie sytuacji.

Bodnar: sprawa zostanie wyjaśniona dogłębnie

Zareagowała także prokuratura. W sobotę prokurator Łukasz Kudyk z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego PK we Wrocławiu,, który prowadzi postępowanie ws. byłego posła, stwierdził, że w momencie prowadzenia rozmów, które znaleziono w telefonie, „pan Dubois nie był obrońcą pana Palikota, więc nie łączyła ich żadna więź obrończa”.

Potem jednak Prokuratura Krajowa w serwisie X zapewniła, że szanuje tajemnicę obrończą i wyjaśni sprawę. Ma się tym zająć Wydział Spraw Wewnętrznych PK.

W tym samym duchu odniósł się do sprawy sam minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Jako prokurator generalny nie chciał komentować działań śledczych z Wrocławia, ale zapewnił, że także prokuratura traktuje tajemnicę obrończą jako świętość i dogłębnie wyjaśni sprawę.