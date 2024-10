Jest deklaracja Bodnara w sprawie zarzutów obrońców Palikota

To był wyrok pilotażowy, zobowiązujący Polskę do podjęcia działań w celu rozwiązania systemowych problemów w wymiarze sprawiedliwości. Nasz kraj jest zobowiązany do jego wykonania - mówi "Rz" dr Anna Adamska-Gallant, nowo wybrana sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.