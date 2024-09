Robert Hernand: Trzeba wzmocnić funkcję prokuratora krajowego

Czytaj więcej Prawnicy Robert Hernand: Prokuratorzy powinni teraz słuchać przede wszystkim siebie Prokuratorzy muszą mieć stabilność prawną tego, kto jest ich szefem i czyje polecenia mają wykonywać – mówi Robert Hernand, zastępca prokuratora generalnego.

Czy nie jest tak, że można wrócić do rozdziału funkcji w sposób delikatny?

Jeżeli ustawodawca chce zdecydować się na rozdział MS od PG, z szumnym założeniem odseparowania od czynnika politycznego, a wyboru ma dokonywać czynnik polityczny, tj. Sejm, zwykłą większością głosów, to dziwi mnie to, że nie zagwarantowano samym prokuratorom jednostek prokuratury pełnej niezależności w podejmowaniu decyzji o merytorycznym znaczeniu dla prowadzonych postępowań. Nie proponuje się bowiem zmiany art. 7 § 3 i 4 prawa o prokuraturze, który daje możliwość wydawania poleceń co do treści czynności procesowych. Można wrócić do rozwiązań wprowadzonych ustawą z 9 października 2009 r., gdzie została istotnie zwiększona samodzielność prokuratorów, tj. wykonywania zarządzeń, wytycznych i poleceń przełożonego prokuratora, które nie mogły dotyczyć treści czynności procesowej. Byłaby to jakaś konsekwencja w rozumowaniu.

Co w proponowanej ustawie jest nie do przyjęcia?

Regulacja proponowana przez projektodawców ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze – przewiduje w projektowanym art. 44 ust. 7, że prokuratorowi Prokuratury Krajowej, który nie zostałby powołany do Prokuratury Generalnej i zostałby przeniesiony do innej jednostki organizacyjnej prokuratury, przysługuje prawo do wynagrodzenia należnego prokuratorowi jednostki organizacyjnej stopnia, do której zostałby przeniesiony, z uwzględnieniem stawek awansowych wynikających z ogólnego stażu pracy na stanowiskach prokuratorskich. Realnie doszłoby do istotnego obniżenia przysługującego wynagrodzenia. W krańcowych przypadkach byłemu prokuratorowi Prokuratury Krajowej, z wieloletnim stażem pracy w tej jednostce, przysługiwałoby wynagrodzenie przysługujące w prokuraturze rejonowej. Nie sposób odnieść wrażenia, iż głównym celem proponowanej regulacji ustawy jest weryfikacja prokuratorów PK. Całkowitej krytyce poddać należy zawarty w projekcie pomysł obniżenia wynagrodzeń prokuratorom Prokuratury Krajowej, którzy nie zostaną powołani do Prokuratury Generalnej, do wysokości zależnej od szczebla jednostki, w której pełnić mają obowiązki służbowe. Podnoszone w uzasadnieniu projektu argumenty o ekwiwalentności wynagrodzenia w odniesieniu do rodzaju wykonywanych obowiązków nie wytrzymują krytyki, gdyż prokurator delegowany do jednostki niższego rzędu, na bazie aktualnych przepisów oraz tych obowiązujących ewentualnie po przyjęciu projektowanej nowelizacji, nie będzie posiadał obniżonego wynagrodzenia z tytułu wykonywania obowiązków w jednostce niższego rzędu. Zatem proponowane rozwiązanie jawi się jako niesprawiedliwe.