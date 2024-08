Pozbawią "neosędziów" pensji w KRS? Szykuje się wojna w Krajowej Radzie Sądownictwa

Przypomnijmy, że KRS jest konstytucyjnym organem, którego finansowanie z budżetu państwa zapisane jest w ustawie o KRS. Zgodnie z nią koszty działalności Rady są pokrywane z budżetu państwa, którego odrębną część stanowią dochody i wydatki KRS. Dysponentem części budżetowej odpowiadającej Radzie jest jej przewodniczący i to właśnie on przekazuje ministrowi odpowiedzialnemu za budżet projekt planu dochodów i wydatków uchwalony przez KRS.

Markiewicz: Wypłaty diet w KRS należy wstrzymać

Zapowiedź rządowych działań w sprawie budżetu KRS z zadowoleniem przyjął prof. Krystian Markiewicz, prezes stowarzyszenia sędziowskiego Iustitia i szef Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury.

– Zaniechanie finansowania nielegalnego organu jakim jest KRS to krok w dobrym kierunku. W ten sposób władze państwa postąpią nie tylko zgodnie z uchwałą Sejmu, ale przede wszystkim zgodnie z orzeczeniami Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, z których wynika, że funkcjonująca obecnie neoKRS nie jest organem opisanym w konstytucji – mówi Markiewicz.

Chodzi m.in. o serię wyroków NSA z 2021 r., w których uchylono uchwały KRS ws. nominacji sędziowskich. NSA uznał w nich m.in. że KRS nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej oraz władzy wykonawczej w procedurze powoływania sędziów. Mowa też o uchwale poszerzonego składu Izby Karnej SN z 2022 r., w której stwierdzono, że obecna KRS nie jest organem tożsamym z organem konstytucyjnym.

Sędzia Markiewicz zaznacza przy tym, że tylko KRS opisana w konstytucji może być finansowana przez polskie państwo.

– Z orzeczeń sądów polskich i międzynarodowych wiemy, że neoKRS takim organem nie jest. A zatem orzeczenia te mogą i powinny być podstawą do wstrzymania wypłat jej członkom do czasu ukonstytuowania się prawidłowo wybranej Rady. Co do zasady chodzi o pensje sędziowskiej części KRS, a nie o finansowanie całej Rady. Tu jednak decyzja należy do ministra decydującego o projekcie budżetu – mówi sędzia.