Zastępcy Prokuratora Generalnego: Bodnar z Tuskiem postąpili bezprawnie

Działanie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w sprawie Mariusza Kamińskiego „stanowi naruszenie prawa i budzi wątpliwości co do prawidłowości i obiektywizmu orzekania” - uważa minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który zwrócił się do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego o rozważenie wszczęcia postępowania wyjaśniającego.