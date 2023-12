Laureatka Nagrody Głównej prawnie wspiera IBM na szczeblu globalnym korporacji, to jest w ponad 170 krajach, w których IBM prowadzi działalność handlową przez swoje spółki zależne lub sieć ponad 1200 Partnerów Handlowych. Koordynuje wsparcie prawne kilkudziesięciu prawników mieszkających na różnych kontynentach odpowiedzialnych za współpracę ze strategicznymi Partnerami Handlowymi IBM. W 2023 roku była wiodącym prawnikiem w projekcie, który polegał na unifikacji odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, z którymi mierzą się prawnicy IBM na świecie wspierający współpracę IBM z Partnerami Handlowymi (tzw. Legal Evergreens). Dzięki temu projektowi prawnicy IBM na całym świecie mają dostęp do opracowań, które nie tylko wyjaśniają istotne zagadnienia prawne i organizacyjne, ale również sugerują odpowiedzi na powtarzające się pytania od biznesu. Kolejnym projektem, za który mec. Gawrońska-Mucha odpowiadała w ramach globalizacji, unifikacji i optymalizacji wsparcia prawnego jest stworzenie porad prawnych dla wewnętrznych klientów biznesowych zajmujących się współpracą z Partnerami Handlowymi IBM na całym świecie (tzw. Legal Tips dla Biznesu). Zidentyfikowano ponad 140 zagadnień co do których biznes może uzyskać wsparcie bez konieczności konsultacji z prawnikiem. Baza Legal Tips została opracowana przy wsparciu inżynierów IBM w taki sposób, że możliwa jest jej obsługa przy użyciu narzędzi sztucznej inteligencji (Watsonx). W trakcie pracy Laureatki jako Compliance Officer, firma otrzymała prestiżowy tytuł jednego z najbardziej etycznych przedsiębiorstw na świecie (wyróżnienie World's Most Ethical Companies według Ethisphere Institute).

Nominacje do Nagrody Głównej otrzymali również:

* Tomasz Kozak - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji Komercyjnych i Prawnych Grupy Profbud

* Agnieszka Kosowska - Dyrektor ds. Prawnych, Compliance, Ryzyka i Relacji Zewnętrznych w Polpharma Biologics