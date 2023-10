W izbie wyższej nowej kadencji zasiądzie 13 prawników, z czego dwoje radców prawnych: Marek Komorowski i Janina Sagatowska (oboje z PiS) oraz troje adwokatów: Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska (Lewica), Gabriela Morawska-Stanecka (KO) oraz Jacek Trela (Trzecia Droga) – były prezes NRA.

– W Sejmie i w Senacie będzie zasiadać kilkunastu radców prawnych – mówi Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. – Część z tych osób miała już okazję współpracować z samorządem radcowskim w roli posła lub senatora, część to nowi parlamentarzyści. Liczymy natomiast na dobrą współpracę z całym parlamentem.

Wskazuje ponadto, że prawnicy (nie tylko radcy i adwokaci) stanowili w poprzedniej kadencji tylko ok. 10 proc. sprawujących mandat, obecnie to około 80 osób. czyli 17 proc.

– To cieszy, bo im więcej profesjonalistów w parlamencie, tym większa szansa, że uda się poprawić jakość działań legislacyjnych i stanowionego prawa – tłumaczy Włodzimierz Chróścik. – Radca prawny, dysponujący wiedzą i doświadczeniem ma ogromny potencjał, by pozytywnie wpłynąć na proces legislacyjny. Dlatego liczę w tej kadencji na wzmocnienie znaczenia „pionu prawnego”, bo przyniesie to korzyść przede wszystkim obywatelom – podsumowuje.

– Cieszymy się z sukcesów adwokatek i adwokatów, również na politycznej scenie – komentuje z kolei Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. – Adwokat, który zostaje senatorem lub posłem, reprezentuje w parlamencie wszystkich obywateli. Na pewno głos adwokatek i adwokatów, którzy dostali się do parlamentu, będzie cenny ze względu na ich wiedzę prawniczą i doświadczenie. Znają od podszewki wymiar sprawiedliwości, zwłaszcza jego wady, i należy oczekiwać, że zadbają o dobrą legislację i wymiar sprawiedliwości przyjazny obywatelom. Przyjazny, czyli przede wszystkim sprawny i łatwo dostępny – dodaje.