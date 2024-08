Podobny system wspierający rekrutację w modelu Saas Grupa Pracuj rozwija też za Odrą, gdzie należąca do niej od dwóch lat spółka softgarden zanotowała w I półroczu br. ponad 11-proc. wzrost liczby klientów (do 1,7 tys.) przy 8-proc. wzroście przychodów netto (do 72,2 mln zł), na które negatywnie wpłynęło umocnienie złotego. Łącznie na obu rynkach usługi w modelu SaaS zapewniły w I półroczu 26,2 proc. przychodów Grupy Pracuj.

Koszty marketingowe obciążyły wynik Grupy Pracuj

Zgodnie ze swoim długoterminowym celem Grupa Pracuj utrzymała w I półroczu skorygowaną marżę EBITDA na poziomie powyżej 40 proc., choć widać jej lekki spadek (do 45,4 proc. z 46,8 proc. przed rokiem). Spadek widać też w skonsolidowanym zysku netto, który w pierwszej połowie 2024 roku zmniejszył się prawie o 7 proc, do 102,4 mln zł. Spółka tłumaczy to negatywnym wpływem aktualizacja wartości godziwej jej udziałów w spółce Beamery Inc., co było jednak jednorazowym i niegotówkowym wydarzeniem. Pomijając Beamery zysk netto wzrósłby w I półroczu o 5,5 proc. do prawie 116 mln zł.

Na niewielki, bo 1,1-proc. wzrost skonsolidowanego zysku operacyjnego w I półroczu (do 153,4 mln zł) wpłynął duży, bo prawie 37-proc. wzrost wydatków marketingowych (do 30,6 mln zł) i prawie 29-proc. wzrost kosztów usług obcych, do 22,1 mln. Jak wyjaśniał Gracjan Fiedorowicz, dyrektor finansowy Grupy Pracuj, wzrost kosztów marketingowych był wynikiem przeprowadzonych w I półroczu dwóch dużych kampanii, w tym kampanii aktywizującej młodych kandydatów do pracy. Z kolei wydatki na usługi obce związane były m.in. z przygotowaniem spółki do wymogów dyrektywy CSRD.



Pracuj.pl. Prognoza wzrostu i plany akwizycji

Rozwój innowacyjnych produktów i usług w modelu SaaS ma wspierać rozwój Grupy Pracuj w kolejnych kwartałach, w których spółka - w zależności od sytuacji rynkowej - przewiduje dwa scenariusze. W pierwszym, konserwatywnym, liczba projektów rekrutacyjnych na kluczowym dla firmy polskim rynku ma wzrosnąć o 2-4 proc. przy zwiększeniu ich średniej ceny o 2-3 proc. Z kolei optymistyczny scenariusz zakłada 5-8 proc. wzrost liczby projektów i 4-7 proc. wzrost średniej ceny.

We wzroście przychodów ma też pomagać zwiększanie liczby klientów i sprzedaży usług HR Tech, a konkretnie systemów wsparcia rekrutacji oferowanych w modelu subskrypcyjnym SaaS przez polską spółkę eRecruiter i niemiecką softgarden.