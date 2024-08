Ukraina wprowadza zasadę „walcz albo pracuj”. Ma zwalczyć szarą strefę

O nowych zasadach na ukraińskim rynku pracy poinformował 27 sierpnia premier Denis Szmygal, podczas forum „Ukraina 2024. Niepodległość”. Premier podkreślił, że obecnie istnieje pilna potrzeba pozyskania dodatkowych środków do budżetu. W związku z tym wprowadzona zostanie zasada „walcz lub pracuj”, która przewiduje szereg działań mających na celu wydobycie rynku pracy ze strefy cienia.

Ukraina. Potrzebne nowe podatki, by starczyło na wojnę

Według premiera to ważny krok w kierunku zwiększenia liczby miejsc pracy, podniesienia przeciętnych wynagrodzeń w poszczególnych branżach i wypełnienia budżetu. Ukraina pilnie potrzebuje w tym roku zebrać do budżetu 500 miliardów hrywien (46,3 mld zł).

Rosyjska agresja na Ukrainę doprowadziła do utraty 3,5 mln miejsc pracy i spadku PKB o 30 proc. w 2022 roku. Premier podkreślił, że aby wspierać wojsko, musi istnieć co najmniej 10 milionów miejsc pracy (legalnej), ale obecnie jest ich mniej niż 8 milionów. Szmigal podkreślił, że wiele zawodów działa „w szarej strefie” i nie płaci podatków. A one są niezwykle ważne dla obciążonej wojną gospodarki.

– Zasada „walcz albo pracuj” nie jest nowa. Ogłosił ją prezydent. Wszyscy się z nią zgadzamy. W państwie walczącym o przetrwanie nie może być ludzi stojących na uboczu. Ludzie albo muszą walczyć, albo zrobić wszystko, aby zapewnić państwu fundusze na wojnę – powiedział premier cytowany przez portal tsn.ua.