Będzie dodatkowy dzień wolny w tym roku. Kiedy szansa na długi weekend?

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego przysługuje dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

Kiedy można odebrać dzień wolny za 1 listopada?

Kiedy urzędnicy będą mieli wolne za sobotę 1 listopada?

Ile dni ustawowo wolnych od pracy pozostało w 2025 roku?

1 listopada jest jednym z czternastu dni ustawo wolnych od pracy, które obowiązują w 2025 roku. Ponieważ przypada w sobotę pracownicy mają prawo do dnia wolnego w innym terminie. Dla części urzędników został on już wyznaczony. W przypadku innych pracowników data zależy od decyzji pracodawcy. To już druga taka sytuacja w tym roku. W sobotę wypadło również Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Reklama Reklama

Dodatkowy dzień wolny za 1 listopada. Co mówią przepisy?

Uroczystość Wszystkich Świętych jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Ponieważ 1 listopada w tym roku wypada w sobotę, pracownicy mają prawo odebrać za niego dzień wolny w innym terminie. Zgodnie z art.130 Kodeksu pracy, „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

Nie jest jednak z góry określone, kiedy ma to nastąpić i nie decydują o tym sami pracownicy. Dzień wolny za święto przypadające w sobotę wyznacza zwykle pracodawca. Zależy to między innymi od długości obowiązującego w firmie okresu rozliczeniowego. Pracodawca zazwyczaj sam ustala konkretną datę, ale może również dać pracownikom termin do wyboru.