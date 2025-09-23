Będzie dodatkowy dzień wolny w tym roku. Kiedy szansa na długi weekend?

Aktualizacja: 23.09.2025 15:09 Publikacja: 23.09.2025 14:26
Dodatkowy dzień wolny od pracy za sobotę 1 listopada. Kiedy można go odebrać?
Foto: Adobe Stock
1 listopada jest jednym z czternastu dni ustawo wolnych od pracy, które obowiązują w 2025 roku. Ponieważ przypada w sobotę pracownicy mają prawo do dnia wolnego w innym terminie. Dla części urzędników został on już wyznaczony. W przypadku innych pracowników data zależy od decyzji pracodawcy. To już druga taka sytuacja w tym roku. W sobotę wypadło również Święto Narodowe Trzeciego Maja.
Uroczystość Wszystkich Świętych jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Ponieważ 1 listopada w tym roku wypada w sobotę, pracownicy mają prawo odebrać za niego dzień wolny w innym terminie. Zgodnie z art.130 Kodeksu pracy, „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.
Nie jest jednak z góry określone, kiedy ma to nastąpić i nie decydują o tym sami pracownicy. Dzień wolny za święto przypadające w sobotę wyznacza zwykle pracodawca. Zależy to między innymi od długości obowiązującego w firmie okresu rozliczeniowego. Pracodawca zazwyczaj sam ustala konkretną datę, ale może również dać pracownikom termin do wyboru.
Czytaj więcej
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk odniosła się do postula...
Wyznaczenie dodatkowego dnia wolnego jest jego obowiązkiem. Jeśli się z niego nie wywiąże, będzie to stanowiło naruszenie przepisów o czasie pracy. Zgodnie z art. 281 Kodeksu pracy grozi za to kara grzywny od 1000 do 30 000 zł.
W związku z tym, że 1 listopada wypada w sobotę wielu pracowników zastanawia się, czy dzień wolny można odebrać już w piątek 31 października, by na spokojnie dojechać na groby bliskich przed dniem Wszystkich Świętych. To jednak zależy nie tylko od decyzji pracodawcy, ale przede wszystkim od okresu rozliczeniowego obowiązującego w firmie.
W przypadku najczęściej stosowanych jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych, dzień wolny powinien być oddany w tym samym miesiącu, w którym przypada święto. Teoretycznie można odebrać dzień wolny zarówno przed, jak i po święcie wypadającym w sobotę, jednak nie wtedy, gdy przypada on w innym miesiącu. Większość pracowników będzie zatem mogła odebrać wolne za przypadający w sobotę dzień Wszystkich Świętych w listopadzie. Jeśli okres rozliczeniowy w danej firmie jest dłuższy, na przykład trzy lub czteromiesięczny, pracodawca ma większą swobodę w wyznaczeniu terminu dodatkowego dnia wolnego.
Wyznaczenie dnia wolnego w poniedziałek 3 listopada oznaczać będzie dla pracowników trzydniowy długi weekend, natomiast wolne w poniedziałek 10 listopada przedłuży weekend aż do czterech dni, ponieważ we wtorek 11 listopada wypada Narodowe Święto Niepodległości.
Czytaj więcej
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła pełny harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2025/2026. Z...
Zgodnie z zarządzeniem premiera, dla pracowników administracji państwowej dniem wolnym za sobotę 1 listopada będzie poniedziałek 10 listopada. W związku z tym wiele urzędów będzie tego dnia nieczynnych. Dotyczy to m.in.:
Przed wizytą w konkretnym urzędzie warto więc sprawdzić wcześniej, czy tego dnia nie będzie on zamknięty.
Od 2025 roku mamy w Polsce 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Do końca roku zostało ich pięć - dwa w listopadzie i trzy w grudniu. W tym roku po raz pierwszy jednym z nich będzie Wigilia Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia. Oto lista wszystkich świąt wolnych od pracy w roku:
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
1 listopada jest jednym z czternastu dni ustawo wolnych od pracy, które obowiązują w 2025 roku. Ponieważ przypada w sobotę pracownicy mają prawo do dnia wolnego w innym terminie. Dla części urzędników został on już wyznaczony. W przypadku innych pracowników data zależy od decyzji pracodawcy. To już druga taka sytuacja w tym roku. W sobotę wypadło również Święto Narodowe Trzeciego Maja.
Umorzenie części afery korupcyjnej Sławomira Nowaka to sytuacja niecodzienna, która może bulwersować obywateli,...
Dostęp do elektronicznych ksiąg wieczystych będzie możliwy po zalogowaniu się profilem zaufanym albo podobnymi n...
Do 5-letniego terminu, po którym sprzedaż nieruchomości spadkowej jest bez PIT, można zaliczyć ich posiadane tak...
Do połowy przyszłego roku rząd chce przygotować obszerne projekty trzech ustaw dotyczących mieszkalnictwa. Mają...
Wtargnięcie dronów do Polski sprawiło, że ożyły pytania o scenariusze wydarzeń na wypadek rosyjskiej agresji. Do...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas