Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Będzie dodatkowy dzień wolny w tym roku. Kiedy szansa na długi weekend?

W tym roku 1 listopada, czyli dzień Wszystkich Świętych, przypada w sobotę. W związku z tym wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mają prawo do dodatkowego dnia wolnego w innym terminie. Może być to okazją do przedłużenia jednego z listopadowych weekendów. Kiedy można odebrać dzień wolny za sobotę 1 listopada?

Publikacja: 23.09.2025 14:26

Dodatkowy dzień wolny od pracy za sobotę 1 listopada. Kiedy można go odebrać?

Dodatkowy dzień wolny od pracy za sobotę 1 listopada. Kiedy można go odebrać?

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego przysługuje dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę?
  • Kiedy można odebrać dzień wolny za 1 listopada?
  • Kiedy urzędnicy będą mieli wolne za sobotę 1 listopada?
  • Ile dni ustawowo wolnych od pracy pozostało w 2025 roku?

1 listopada jest jednym z czternastu dni ustawo wolnych od pracy, które obowiązują w 2025 roku. Ponieważ przypada w sobotę pracownicy mają prawo do dnia wolnego w innym terminie. Dla części urzędników został on już wyznaczony. W przypadku innych pracowników data zależy od decyzji pracodawcy. To już druga taka sytuacja w tym roku. W sobotę wypadło również Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Dodatkowy dzień wolny za 1 listopada. Co mówią przepisy?

Uroczystość Wszystkich Świętych jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Ponieważ 1 listopada w tym roku wypada w sobotę, pracownicy mają prawo odebrać za niego dzień wolny w innym terminie. Zgodnie z art.130 Kodeksu pracy, „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

Nie jest jednak z góry określone, kiedy ma to nastąpić i nie decydują o tym sami pracownicy. Dzień wolny za święto przypadające w sobotę wyznacza zwykle pracodawca. Zależy to między innymi od długości obowiązującego w firmie okresu rozliczeniowego. Pracodawca zazwyczaj sam ustala konkretną datę, ale może również dać pracownikom termin do wyboru. 

Czytaj więcej

Będzie więcej dni wolnych na opiekę nad dzieckiem? Minister odpowiada
Praca, Emerytury i renty
Będzie więcej dni wolnych na opiekę nad dzieckiem? Minister odpowiada
Reklama
Reklama

Wyznaczenie dodatkowego dnia wolnego jest jego obowiązkiem. Jeśli się z niego nie wywiąże, będzie to stanowiło naruszenie przepisów o czasie pracy. Zgodnie z art. 281 Kodeksu pracy grozi za to kara grzywny od 1000 do 30 000 zł.

Kiedy można odebrać dzień wolny za święto w sobotę? Czy może to być 31 października?

W związku z tym, że 1 listopada wypada w sobotę wielu pracowników zastanawia się, czy dzień wolny można odebrać już w piątek 31 października, by na spokojnie dojechać na groby bliskich przed dniem Wszystkich Świętych. To jednak zależy nie tylko od decyzji pracodawcy, ale przede wszystkim od okresu rozliczeniowego obowiązującego w firmie.

W przypadku najczęściej stosowanych jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych, dzień wolny powinien być oddany w tym samym miesiącu, w którym przypada święto. Teoretycznie można odebrać dzień wolny zarówno przed, jak i po święcie wypadającym w sobotę, jednak nie wtedy, gdy przypada on w innym miesiącu. Większość pracowników będzie zatem mogła odebrać wolne za przypadający w sobotę dzień Wszystkich Świętych w listopadzie. Jeśli okres rozliczeniowy w danej firmie jest dłuższy, na przykład trzy lub czteromiesięczny, pracodawca ma większą swobodę w wyznaczeniu terminu dodatkowego dnia wolnego.

Wyznaczenie dnia wolnego w poniedziałek 3 listopada oznaczać będzie dla pracowników trzydniowy długi weekend, natomiast wolne w poniedziałek 10 listopada przedłuży weekend aż do czterech dni, ponieważ we wtorek 11 listopada wypada Narodowe Święto Niepodległości.

Czytaj więcej

CKE podała terminy egzaminów w 2026 roku. Zmieni się też harmonogram ferii
Matura i egzamin ósmoklasisty
CKE podała terminy egzaminów w 2026 roku. Zmieni się też harmonogram ferii

Kiedy urzędnicy będą mieli wolne za sobotę 1 listopada? Wyznaczono datę

Zgodnie z zarządzeniem premiera, dla pracowników administracji państwowej dniem wolnym za sobotę 1 listopada będzie poniedziałek 10 listopada. W związku z tym wiele urzędów będzie tego dnia nieczynnych. Dotyczy to m.in.:

Reklama
Reklama
  • ministerstw
  • urzędów wojewódzkich
  • urzędów skarbowych

Przed wizytą w konkretnym urzędzie warto więc sprawdzić wcześniej, czy tego dnia nie będzie on zamknięty.

Dni ustawowo wolne od pracy. Ile ich zostało w 2025 roku i kiedy wypadają?

Od 2025 roku mamy w Polsce 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Do końca roku zostało ich pięć - dwa w listopadzie i trzy w grudniu. W tym roku po raz pierwszy jednym z nich będzie Wigilia Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia. Oto lista wszystkich świąt wolnych od pracy w roku:

  • 1 stycznia – Nowy Rok
  • 6 stycznia - święto Trzech Króli
  • 20 kwietnia - Wielkanoc
  • 21 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja - Święto Pracy
  • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja
  • 8 czerwca - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  • 19 czerwca - Boże Ciało
  • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego
  • 1 listopada (sobota) - Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (wtorek) - Narodowe Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (środa) - Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (czwartek) - Boże Narodzenie
  • 26 grudnia (piątek) - drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Praca Prawo pracy Pracownicy Kodeks pracy

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego przysługuje dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę?
  • Kiedy można odebrać dzień wolny za 1 listopada?
  • Kiedy urzędnicy będą mieli wolne za sobotę 1 listopada?
  • Ile dni ustawowo wolnych od pracy pozostało w 2025 roku?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

1 listopada jest jednym z czternastu dni ustawo wolnych od pracy, które obowiązują w 2025 roku. Ponieważ przypada w sobotę pracownicy mają prawo do dnia wolnego w innym terminie. Dla części urzędników został on już wyznaczony. W przypadku innych pracowników data zależy od decyzji pracodawcy. To już druga taka sytuacja w tym roku. W sobotę wypadło również Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Dodatkowy dzień wolny za 1 listopada. Co mówią przepisy?

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Sprawa Sławomira Nowaka umorzona. „To niecodzienne, bulwersujące, ale zgodne z prawem”
Prawo karne
Sprawa Sławomira Nowaka umorzona. „To niecodzienne, bulwersujące, ale zgodne z prawem”
Rząd chce ukrócić handel danymi z ksiąg wieczystych. Jest zapowiedź ustawy
Nieruchomości
Rząd chce ukrócić handel danymi z ksiąg wieczystych. Jest zapowiedź ustawy
Kiedy spadkową nieruchomość można od razu sprzedać bez PIT? Ważny wyrok
Podatki
Kiedy spadkową nieruchomość można od razu sprzedać bez PIT? Ważny wyrok
Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi
Nieruchomości
Rząd zmienia przepisy o spółdzielniach i wspólnotach. Oto szczegóły
W razie mobilizacji jako pierwsi do służby wojskowej trafią zapewne żołnierze rezerwy
Prawo w Polsce
Kto w razie wojny może w pierwszej kolejności trafić do wojska?
Reklama
Reklama
e-Wydanie