Przykład. Podczas zatrudnienia w spółce, pracownik został „zapisany” do PPK (czyli została zawarta - w jego imieniu i na jego rzecz - umowa o prowadzenie PPK z instytucją finansową, z którą spółka miała zawartą umowę o zarządzanie PPK). Później umowa o pracę łącząca uczestnika PPK ze spółką została rozwiązana. Już po rozwiązaniu tej umowy, spółka zmieniła instytucję finansową zarządzającą PPK. Spółka nie może „zapisać” do PPK w nowej instytucji finansowej uczestnika PPK, który nie jest już w niej zatrudniony. Spółka „zapisze” tę osobę do PPK w nowej instytucji finansowej dopiero wtedy, gdy osoba ta ponownie zostanie zatrudniona w spółce.

Skuteczność deklaracji o rezygnacji

W razie zmiany instytucji finansowej, należy rozróżnić sytuację dwóch grup osób zatrudnionych w danym podmiocie. W przypadku osób zatrudnionych, które zadeklarowały niedokonywanie wpłat do PPK przed „zapisaniem” ich do tego programu, w związku z czym nie zostały uczestnikami PPK, złożone przez nie deklaracje o rezygnacji są nadal skuteczne, co powoduje, że w imieniu i na rzecz tych osób nie zostają zawarte umowy o prowadzenie PPK z nową instytucją finansową. Natomiast w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, będących uczestnikami PPK (mających zawarte umowy prowadzenie PPK z dotychczasową instytucją finansową) podmiot zatrudniający zawiera umowy o prowadzenie PPK z nową instytucją finansową. Złożone przez te osoby (uczestników PPK) deklaracje o rezygnacji pozostają skuteczne, ale odnoszą się do dokonywania wpłat do PPK, a nie do uczestnictwa w tym programie.

Skoordynowanie umów o zarządzanie PPK

Termin rozwiązania umowy o zarządzanie PPK, wypowiedzianej przez podmiot zatrudniający, powinien zostać skorelowany z terminem rozpoczęcia obowiązywania umowy o zarządzanie PPK, zawartej przez ten podmiot z nową instytucją finansową, w ten sposób, aby podmiot zatrudniający miał obowiązek dokonać danych wpłat do PPK – obliczonych i pobranych w terminie wypłaty wynagrodzenia uczestnika PPK – tylko do jednej instytucji finansowej.

Przykład. Spółka zawarła umowę o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową, a następnie wypowiedziała umowę o zarządzanie PPK dotychczasowej instytucji finansowej. Załóżmy, że umowa o zarządzanie PPK z dotychczasową instytucją finansową ulegnie rozwiązaniu z końcem czerwca. Spółka wypłaca wynagrodzenia pod koniec miesiąca kalendarzowego. Osoby „zapisane” do PPK w dotychczasowej instytucji finansowej zostały już „zapisane” do PPK w nowej instytucji finansowej - w terminie 7 dni od dnia zawarcia przez spółkę umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową. Zgodnie z postanowieniami dotychczasowej i nowej umowy o zarządzanie PPK, nie powinno być wątpliwości, do której instytucji finansowej trafią wpłaty obliczone i pobrane z wynagrodzeń uczestników PPK wypłaconych pod koniec czerwca (spółka nie może mieć obowiązku przekazania tych wpłat zarówno do dotychczasowej, jak i do nowej instytucji finansowej albo nie być uprawniona do przekazania wpłat do żadnej z tych instytucji).