Dodatkowe świadczenie roczne nazywane 13. emeryturą jest wypłacane emerytom i rencistom w kwietniu w wysokości najniższej emerytury obowiązującej po marcowej waloryzacji świadczeń. W 2025 roku „trzynastka” wynosi więc 1878,91 zł brutto.

Dodatkowe świadczenie przyznawane jest seniorom, którzy mają prawo do świadczeń emerytalno-rentowych przyznane na 31 marca roku wypłaty 13. emerytury. Wypłacane jest wraz z emeryturą lub rentą w standardowych terminach wypłat – jeśli jednak wypadają one w sobotę, niedzielę lub inne dni ustawowo wolne, to świadczeniobiorca otrzymuje pieniądze wcześniej.

Wypłaty „trzynastek” w 2025 roku

Do tej pory 13. emerytura została wypłacona w trzech turach: 1, 4 (w przypadku świadczeniobiorców otrzymujących świadczenia 5. i 6. dnia miesiąca) oraz 10 kwietnia.

Pozostałe terminy to 15, 20 oraz 25 kwietnia.