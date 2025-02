Dla kogo „trzynastka” w kwocie niższej niż minimalna emerytura?

W przypadku, gdy prawo do renty rodzinnej ma kilka osób, przysługuje jedno dodatkowe świadczenie roczne. 13. emerytura jest wówczas dzielona stosowanie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej – zostanie podzielona na tyle równych części, ile osób ma prawo do renty rodzinnej na 31 marca danego roku. Oznacza to więc, że choć „trzynastka” zostaje przyznana w pełnej wysokości, to każda uprawniona osoba otrzyma ją w niższej kwocie niż wysokość minimalnej emerytury.

Kto jest uprawniony do 13. emerytury?

Przypomnijmy, że 13. emerytura zostanie wypłacona osobom, które 31 marca danego roku, w którym wypłacane jest świadczenie, są uprawnione do:

emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej;

renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych;

renty szkoleniowej;

renty socjalnej;

renty rodzinnej;

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego;

świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych;

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;

świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Kto nie dostanie 13. emerytury?

Nie wszyscy seniorzy otrzymają dodatkowe świadczenie. 13. emerytura nie przysługuje, jeśli prawo do świadczeń jest zawieszone na 31 marca 2025 roku. Może się tak stać, gdy osoby pobierające wcześniejszą emeryturę przekroczą limit dodatkowych dochodów.