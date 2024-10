Czytaj więcej Spadki i darowizny Zachowek dla pominiętych w testamencie. Ile wynosi i jak go podwyższyć? Zachowek jest instytucją prawa spadkowego i formą rekompensaty dla spadkobierców, którzy zostali pominięci w testamencie. Dzięki temu mają oni możliwość uzyskania części majątku. Kto może ubiegać się o zachowek i do jakiej wysokości przysługuje?

Jak jest ustalana wysokość ekwiwalentu węglowego? Ekwiwalent węglowy za 2024

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ZUS oblicza na podstawie ceny zbytu 1 tony węgla kamiennego, którą ustala minister właściwy do spraw energii do 20 stycznia każdego roku. W Obwieszczeniu z 23 stycznia 2024 r. Minister Przemysłu ogłosił ustaloną na 2024 r. cenę zbytu 1 tony węgla kamiennego, która wynosi 1169,10 zł. Jest to cena niższa niż ogłoszona w 2023 r.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2024 r. ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, jeśli jest wypłacany miesięcznie, wynosi 243,57 zł (dla uprawnionych do deputatu w ilości 2,5 tony) albo 292,28 zł (dla uprawnionych do deputatu w ilości 3 ton). Jeśli ekwiwalent wypłacany jest kwartalnie wynosi 730,71 zł (dla uprawnionych do deputatu w ilości 2,5 tony) albo 876,84 zł (dla uprawnionych do deputatu w ilości 3 ton).

Ekwiwalent węglowy – kontrowersje

Warto pamiętać, że ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe przysługują dziś tylko części emerytów i rencistów górniczych. Wielu z nich straciło prawo do ich otrzymywania kilka-kilkanaście lat temu. Powód? Spółki węglowe zaczęły zawieszać prawa emerytów i rencistów (oraz ich bliskich) do deputatu (lub ekwiwalentu). Wywołało to duży sprzeciw, ponieważ oznaczało utratę praw nabytych. Dodatkowo sprawiło, że emeryci i renciści górniczy oraz ich bliscy byli nierówno traktowani. Tym, którzy pracowali w kopalniach, które zostały zlikwidowane, ekwiwalenty wypłacał ZUS. Te osoby nie straciły prawa do tego dodatku. Ekwiwalenty stracili byli pracownicy czynnych kopalni.

Z tego powodu zdecydowano się na przyjęcie przepisów dających prawo do rekompensaty osobom, których to dotyczyło. Przyjęte zostały dwie ustawy: ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz. U. Poz. 1971) oraz ustawa z dnia 23 listopada 2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 29). Druga z wymienionych ustaw dotyczyła wdów, wdowców i osób uprawnionych do rent rodzinnych po emerytach i rencistach pobierających ekwiwalenty. Rekompensaty, które wypłacono na podstawie tych przepisów, wyniosły 10 tys. zł.