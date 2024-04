Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN

Apelację od powyższego wyroku złożył organ rentowy zaskarżając go w całości. Zarzucił m.in. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 50c ust. 1 pkt 5 ustawy emerytalnej przez uznanie za pracą górniczą okres w pracy w dozorze w spornym okresie w sytuacji braku dowodów, że była ona wykonywana co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy na odkrywce oraz art. 50a ust. 1 ustawy emerytalnej przez przyznanie odwołującemu prawa do emerytury górniczej w sytuacji, gdy odwołujący nie posiada wymaganego 25-letniego okresu pracy górniczej.

Sąd Apelacyjny uznał apelację za zasadną. Uznał, że w sytuacji wykonywania obowiązków o charakterze mieszanym (tj. pod ziemią i na powierzchni) będą one stanowić pracę górniczą, jeżeli są wykonywane pod ziemią co najmniej przez połowę dniówek roboczych w miesiącu. Zatem, aby praca odwołującego w spornym okresie była pracą górniczą, musiałoby zostać wykazane, że pracował on na odkrywce co najmniej w połowie wymiaru czasu. Tymczasem SA uznał, że większość zadań nadzorczych należących do niego wykonywana była w biurze, a charakter realizowanych zadań nie wymagał codziennej, wynoszącej ponad połowę wymiaru czasu pracy, obecności na odkrywce.

Powyższy wyrok skargą kasacyjną zaskarżył w całości odwołujący.

SN oddalił ją we wtorek, przyznając rację ZUS.

Wyrok SN z 16 kwietnia 2024 r. (sygn. II USKP 80/22)