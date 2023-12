Sąd: jeden wstydliwy incydent przekreślił karierę ochroniarza

- Skarżący został ukarany karą grzywny, która co prawda została wykonana, ale nie zmienia to faktu, że skarżący dopuścił się czynu, który był nakierowany przeciwko dobru, do ochrony którego powołany jest jako kwalifikowany pracownik ochrony (mienie) - podkreślono.



To nie podwójna kara za ten sam czyn

Zdaniem sądu, działania KMP oraz KWP w związku z tym nie są krzywdzące dla skarżącego, dokonane zostały w oparciu o właściwą interpretację obowiązujących przepisów prawa materialnego, a także nie prowadzą do podwójnego ukarania skarżącego za ten sam czyn. "Nie można także twierdzić, że wymogi w zakresie nienaganności, przejrzystości etc. dotyczące charakteru, określone przez przepisy prawa w przypadku osób wykonujących zawody wymagające szczególnego zaufania stanowią podwójną karę dla kogoś, kto taki zawód wykonuje i ma pełną świadomość wymagań, jakie sformułowane są względem jego osoby" - wyjaśniono w uzasadnieniu. Jednocześnie przypomniano, że "regulacje te mają na celu ochronę dóbr takich jak zdrowie, mienie i prawa osób trzecich, które w przypadku zawodów takich jak kwalifikowany pracownik ochrony powierzane są osobom reprezentującym te zawody w pełnym zaufaniu do ich osoby".

W podsumowaniu WSA stwierdził, że organy Policji prawidłowo dokonały subsumcji przepisów prawa materialnego wydając negatywną opinię na temat skarżącego jako kwalifikowanego pracownika ochrony w związku z wykroczeniem, którego dopuścił się przeciwko dobru, do ochrony którego powinien podchodzić ze szczególną starannością.