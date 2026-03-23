Korespondencja z Nowego Jorku
W ubiegłym tygodniu po raz drugi upadł w Kongresie wniosek o ograniczenie Donaldowi Trumpowi możliwości prowadzenia działań wojennych w Iranie. Pokazuje to, że prezydent wciąż cieszy się ogromnym poparciem w tej sprawie w szeregach swojej partii, mającej przewagę na Kapitolu.
Nie zniechęca ich fakt, że Trump złamał obietnicę z czasów kampanii wyborczej, dotyczącą wycofania Ameryki z międzynarodowych konfliktów zbrojnych, a także to, że zmienia uzasadnienia interwencji, nie zważając na jej konsekwencje.
Demokraci sygnalizują natomiast, że będą wymuszać kolejne głosowania, jeśli czołowi przedstawiciele administracji Trumpa – sekretarz obrony Pete Hegseth oraz sekretarz stanu Marco Rubio – nie wystąpią publicznie przed ustawodawcami, aby uzasadnić prowadzenie wojny i przedstawić szczegóły dotyczące jej kosztów.
Polska nie planuje udziału w wojnie na Bliskim Wschodzie – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław S...
Nazywają ten konflikt „nielegalną wojną”, bo przed jej rozpoczęciem administracja nie podała wystarczającego wytłumaczenia ani Kongresowi, ani opinii publicznej. – Będziemy zmuszać ich raz za razem, znowu i znowu do głosowania w tej sprawie, aż w końcu uzyskamy publicznie odpowiedzi, na które Amerykanie zasługują – powiedział senator Tim Kaine, demokrata z Wirginii, jeden z liderów tej inicjatywy, podczas forum z liberalną organizacją VoteVets.
Grupa Demokratów – kierowana przez senatorów Cory’ego Bookera z New Jersey, Adama Schiffa z Kalifornii, Chrisa Murphy’ego z Connecticut, Tammy Baldwin z Wisconsin, Tammy Duckworth z Illinois oraz wspomnianego Kaine’a – złożyła sześć odrębnych projektów, mających na celu zakończenie udziału USA w działaniach militarnych przeciwko Iranowi. Senatorowie ci twierdzą, że konsekwencje wojny – w tym śmierć 13 amerykańskich żołnierzy, wielomiliardowe koszty operacji wojskowych oraz rosnące ceny paliw – skłonią część Republikanów do ponownego rozważenia swojego poparcia, jeśli konflikt będzie się przedłużał.
– Być może nie wpłynie to na ich głosowanie. Ale ta wojna nie staje się bardziej popularna z każdym kolejnym dniem – powiedział senator Murphy przed głosowaniem.
Prewencyjny atak na Iran można, moim zdaniem, uznać za uzasadniony, ale już sposób prowadzenia tej wojny jest dowodem na chaotyczność przywództwa o...
Demokraci mocno podkreślają aspekty gospodarcze tej wojny. Pierwsze sześć dni wojny z Iranem kosztowały podatników ponad 11,3 miliarda dol. Z oburzeniem przyjęli wiadomość o tym, iż Departament Obrony zwrócił się do Białego Domu o przeznaczenie 200 miliardów dol. na konflikt w Iranie.
– W szczytowym okresie walk wojna w Iraku kosztowała około 140 miliardów dol. rocznie. Jeśli Pentagon prosi o 200 miliardów, to znaczy, że planują długą wojnę. Odpowiedź jest prosta: nie – powiedział demokratyczny senator Ruben Gallego. Tym bardziej, że sekretarz obrony w styczniu złożył wniosek o zwiększenie budżetu obronnego.
– Za 200 miliardów dol. moglibyśmy sfinansować publiczne przedszkola we wszystkich stanach w tym kraju. Moglibyśmy wprowadzić powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Moglibyśmy zapewnić darmowe posiłki szkolne dla każdego dziecka – powiedział senator John Hickenlooper, demokrata z Kolorado, wyliczając obszary pomocy społecznej, na które, jak twierdzi administracja Trumpa, nie ma funduszy.
Ten, jak i inny aspekt gospodarczy – rosnące ceny benzyny – mogą zadziałać na korzyść Demokratów w toczącej się kampanii wyborczej przed wyborami połówkowymi, które rozegrają się wokół kosztów życia. Obie partie rywalizują o to, która lepiej radzi sobie z wysokimi cenami mieszkań, opieki nad dziećmi, artykułów spożywczych, opieki zdrowotnej i paliwa.
Reżim ajatollahów nigdy nie był tak słaby jak teraz, ale Donald Trump uznał, że stanowi bezpośrednie zagrożenie dla jego kraju i sojuszników Ameryk...
Decyzja prezydenta Trumpa o ataku na Iran skomplikowała tę strategię dla Republikanów, bo cena benzyny w niektórych stanach już przekracza 5,5 dol. za galon (średni wzrost w całym kraju w porównaniu do okresu sprzed wojny wynosi około 1 dol.). Stąd ratują się alternatywnym, choć wątpliwym w skutkach, przekazem: „Wyższe koszty benzyny to mała cena w porównaniu z milionami istnień ludzkich w przyszłości”.
Demokraci natomiast z każdej strony łączą inflację z polityką Trumpa. – Ponad rok po rozpoczęciu jego kadencji ceny są wyższe niż kiedykolwiek, a najnowszy konflikt zagraniczny Trumpa wciągnął nasz kraj w śmiercionośną i kosztowną wojnę, o którą nikt nie prosił – powiedziała Mia Ehrenberg, rzeczniczka Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej (DNC).
Demokratyczni ustawodawcy w Kongresie oraz inni centrowi politycy tej partii w dużej mierze zjednoczyli się przeciwko wojnie, która jest niepopularna wśród większości Amerykanów. Ale ten konflikt zbrojny dzieli kandydatów w demokratycznych prawyborach.
Przedstawiciele progresywnego skrzydła krytykują partyjnych rywali za to, że nie sprzeciwiają się wystarczająco zdecydowanie kampanii bombardowań prezydenta Trumpa oraz za to, co określają jako „nadmiernie bliskie powiązania z kontrahentami obronnymi”.
Napięcia pojawiają się w demokratycznych prawyborach do Senatu i Izby Reprezentantów w Michigan, Kolorado, Illinois, Maine i Karolinie Północnej, co pokazuje analiza Reutersa. Co najmniej pięciu progresywnych kandydatów wytknęło rywalom wspieranym przez establishment lub kręgi umiarkowane, że darowizny od kontrahentów obronnych i grup proizraelskich podważają (takich jak AIPAC) ich sprzeciw wobec konfliktu.
– Trudno ufać politykom, którzy przyjmują pieniądze od popierających tę wojnę producentów broni i AIPAC, a następnie wstają i mówią, że są przeciwko wojnie – powiedział Abdul El-Sayed, kandydat w demokratycznych prawyborach do Senatu w Michigan.
Za przywódcę świata uważa sam siebie Donald Trump. Ale do wojny, która teraz światem wstrząsa, wciągnął go premier Izraela. Twierdzi, że razem myśl...
Demokraci mają też problem ze sprecyzowaniem postawy wobec Izraela. Umiarkowani przedstawiciele partii afirmują poparcie dla Izraela, ale są sondaże, które wskazują na to, że wielu demokratycznych wyborców uważa, iż konflikt z Iranem przynosi więcej korzyści Izraelowi niż Stanom Zjednoczonym. Niektórzy Demokraci zastanawiają się, czy zaangażowanie USA nie jest zbyt silnie kształtowane przez izraelskie cele strategiczne. Debata ta jest częścią szerszych napięć w partii – zarówno strategicznych, jak i wyborczych – dotyczących tego, jak pogodzić interesy USA, zobowiązania wobec sojuszników oraz społeczny sprzeciw wobec trwającego konfliktu.
Wysiłki progresywnych kandydatów, aby forsować wewnętrzne debaty w partii na temat Iranu, mogą osłabić perspektywy demokratów w wyborach połówkowych. Podobnie jak brak jasnego stosunku do Izraela.
– Aby wygrać z Republikanami i odzyskać Biały Dom, potrzebni są kandydaci, którzy potrafią przyciągnąć umiarkowanych wyborców. Progresywni kandydaci startujący w tych prawyborach tego nie robią, i to właśnie budzi obawy – powiedział w wywiadzie dla Reutersa Matt Bennett, współzałożyciel centrowego demokratycznego think tanku Third Way.
Karol Nawrocki wrócił z Budapesztu po godzinnym spotkaniu z premierem Węgier Viktorem Orbánem.
Zmarł Lionel Jospin, były premier Francji i czołowy polityk Partii Socjalistycznej, który kierował rządem w lata...
Stawka wyborów na Węgrzech jest bardzo duża. Wolna Europa stawia na demokratyczną opozycję na czele której stoi...
Siły zbrojne Kuby przygotowują się na możliwość agresji wojskowej ze strony Stanów Zjednoczonych – oświadczył wi...
