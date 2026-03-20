Fatalnie prowadzona wojna z Iranem może się skończyć rozłamem obozu Trumpa

Joe Kent, szef Narodowego Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu USA, zrezygnował ze stanowiska. Napisał na platformie X: „Nie mogę z czystym sumieniem popierać trwającej wojny. Iran nie stanowił zagrożenia dla naszego kraju. Jest jasne, że zaczęliśmy tę wojnę pod presją Izraela oraz jego wpływowego lobby w Stanach Zjednoczonych”.

Kent to zawodowy funkcjonariusz służb, ale także republikański polityk kandydujący dwukrotnie bez powodzenia do Izby Reprezentantów w stanie Waszyngton. Jego motywacja jest zapewne odbiciem frustracji części obozu MAGA z powodu tej wojny. Donald Trump trzykrotnie startował do prezydentury pod sztandarem powstrzymywania USA od nadmiernego zaangażowania poza granicami kraju. Sam wypowiadał się kilka razy na różnych etapach swojego życia publicznego przeciw konfrontacji z Iranem. J.D. Vance, kandydat na wiceprezydenta u boku Trumpa, otwarcie mówił tak jeszcze w październiku 2024 r., tuż przed wygranymi przez nich obu wyborami. Podkreślał, że interesy Izraela nie muszą się pokrywać z amerykańskimi. „Pójście na wojnę z Iranem nie leży w naszym interesie” – zapewniał.